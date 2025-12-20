Eislaufen, Glühwein trinken und vieles mehr: Sieben Tipps für Euren Samstag

Sieben Ideen für einen perfekten Samstag in und um Dresden

Von Markus Griese, Janina Rößler

Dresden - Am letzten Adventswochenende ist landauf, landab noch einmal allerhand los. Am besten taucht man also noch mal ein ins besinnliche Geschehen - hier sind sieben Tipps, wie Ihr den Samstag nutzen könnt.

Hofglühen Meißen

Meißen - Rothes Gut in Meißen (Lehmberg 4) lädt am Sonnabend von 16 bis 22 Uhr zu einem Abend voller Genuss und Geselligkeit auf das weihnachtliche Weingut ein. Achtung: Dies ist eine reine Open Air Veranstaltung ohne Innenplätze. Bei Regen und Wind findet das Hofglühen nicht statt. Weiter Infos gibts hier: rothesgut.de

Rothes Gut in Meißen lädt zum Hofglühen ein. © Petra Hornig

Banksy-Ausstellung

Dresden - Wer mehr über den anonymen, aber weltberühmten Künstler Banksy erfahren möchte, sollte unbedingt einen Abstecher zu "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" machen. Seit Freitag sind im Messegelände die Werke des Graffiti-Künstlers zu sehen - von seinen Wandbildern über Fotografien bis hin zu Skulpturen. Die Ausstellung ist am Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet, der letzte Einlass erfolgt um 19 Uhr. Tickets gibt es hier: mystery-banksy.com

Banksys berühmte Werke sind in der Ausstellung "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" im Messegelände zu sehen. (Archivbild) © Petra Hornig

Kunst-, Antik- und Trödelmarkt

Dresden - Wer Lust hat, ein wenig zu stöbern, ist beim Kunst-, Antik- und Trödelmarkt in der Neustädter Markthalle genau richtig! Auf drei Etagen präsentieren zahlreiche Händler ihre Schätze - von Antiquitäten über Schmuck bis hin zu Kunst. Der Eintritt ist frei, lediglich die Händler zahlen eine kleine Standgebühr.

In der Neustädter Markthalle kann am Samstag in Ruhe gestöbert werden. © Eric Münch

Schmonzette

Dresden - Die Weihnachtsprofis Julius Fischer und Christian Meyer zelebrieren am Samstagabend, 19.30 Uhr, im Filmtheater Schauburg (Königsbrücker Straße 55) auf ihre unnachahmliche Art das Fest der Liebe. Denn: Ohne Schmonzette kein richtiges Weihnachten! Chaotisch, hochmusikalisch und wild. Tickets bei scheune.reservix.de ab 27,10 Euro.

Julius Fischer und Christian Meyer zelebrieren Weihnachten in der Schauburg. © Enrico Meyer

Eisdisco auf Karls Erdbeerhof

Döbeln - Unter dem Motto "Ice Ice Baby" verwandelt sich die Eislaufbahn auf Karls Erdbeerhof in Döbeln in eine Eisdisco! Mit Musik und beeindruckenden Lichteffekten kann man stundenlang Schlittschuh fahren. Wer die Eisdisco erleben möchte, kann samstags von 16 bis 18.30 Uhr teilnehmen. Der Eintritt kostet 7 Euro pro Person. Weitere Infos findet Ihr hier: Karls.de

In Karls Erlebnisdorf in Döbeln kann man am Samstag bei der Eisdisco so richtig Party machen. (Archivbild) © Steffen Füssel

Festungs-Weihnacht

Königstein - Handgezimmerte Marktstände, Punsch und Gulaschsuppe aus großen Kupferkesseln, traditionelles Puppentheater und handgemachte Musik: Der "Historisch-Romantische Weihnachtsmarkt: Königstein - ein Wintermärchen" auf der Festung Königstein lebt von der liebevollen Inszenierung. Von 11 bis 19 Uhr herrscht buntes Treiben auf der Festung. Manufakturen und Traditionsbetriebe aus ganz Sachsen bieten Schnitzkunst, Schmuck, Keramik und vieles mehr. Zu essen gibt es neben Festungsstollen auch Spanferkel vom Spieß, Fisch und orientalische Spezialitäten. Tickets (15/12 Euro) und Infos: festung-koenigstein.de

Der "Historisch-Romantische Weihnachtsmarkt: Königstein - ein Wintermärchen" lädt zum Verweilen ein. © Marko Förster

Christmas Garden

Dresden - Wer den Christmas Garden bislang noch nicht besucht hat, sollte die Gelegenheit am Samstag unbedingt nutzen. Im Park von Schloss Pillnitz erstrecken sich auf rund zwei Kilometern mehr als 30 beeindruckende Lichtinstallationen. Ab 16.30 Uhr erstrahlt der Garten in einem bunten Lichtermeer und lädt zum Verweilen ein. Tickets gibts ab 22,90 Euro, weitere Infos findet Ihr hier: christmas-garden.de

Über 30 Lichtinstallationen können auf Schloss Pillnitz bestaunt werden. © Robert Michael/dpa