Weit weg von seinem "Bruder": Zweiter Superblitzer lauert vor Kunstgalerie in Dresden

Keine Gemälde, dafür teure Fotos: Dresdens zweiter Superblitzer lebt sich nun "kreativ" vor einer Kunstgalerie in Dresden-Klotzsche aus.

Von Maximilian Schiffhorst

Macht keine Kompromisse: Ein Dresdner Superblitzer lauert auf der Königsbrücker Landstraße stadteinwärts und erfasst Raser.
So steht das Gerät seit Kurzem auf der Königsbrücker Landstraße stadteinwärts auf Höhe der Hausnummer 63.

Hier gilt Tempo 30! Raser werden also gnadenlos abgelichtet.

Der Enforcement-Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" war beispielsweise vor einem Monat schonmal in einer 30er-Zone im Einsatz. Damals wurde die Platanenstraße in Trachau vom Ordnungsamt als Standort auserkoren.

Der "Bruder" des Superblitzers befindet sich derzeit weit weg auf der Bergstraße kurz vor der A17 am anderen Ende der Stadt. Dort überwacht er die Einhaltung von Tempo 50.

