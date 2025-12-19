Weit weg von seinem "Bruder": Zweiter Superblitzer lauert vor Kunstgalerie in Dresden

Dresden - Keine Gemälde, dafür teure Fotos: Dresdens zweiter Superblitzer lebt sich nun "kreativ" vor einer Kunstgalerie in Dresden-Klotzsche aus.

Macht keine Kompromisse: Ein Dresdner Superblitzer lauert auf der Königsbrücker Landstraße stadteinwärts und erfasst Raser. © TAG24/privat

So steht das Gerät seit Kurzem auf der Königsbrücker Landstraße stadteinwärts auf Höhe der Hausnummer 63.

Hier gilt Tempo 30! Raser werden also gnadenlos abgelichtet.

Der Enforcement-Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" war beispielsweise vor einem Monat schonmal in einer 30er-Zone im Einsatz. Damals wurde die Platanenstraße in Trachau vom Ordnungsamt als Standort auserkoren.