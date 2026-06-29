Neue Investorengruppe macht Millionenangebot fürs Lingnerschloss

Dresden - Wer kauft das Erbbaurecht und übernimmt das Lingnerschloss für die nächsten 44 Jahre? Der Kampf ums Lingnerschloss geht in eine heiße Phase. Am Dienstag soll eigentlich der Vertrag mit den Investoren Thomas Bohn (58) und Oliver Kreider (60) unterzeichnet werden. Zuletzt tauchten aber weitere Interessenten auf, darunter Schriftsteller Matthias Liebkopf (56) aus Berlin. Und am Montagnachmittag reichte auch noch ein neues Investoren-Bündnis um Carsten Dietmann (63) ein Kaufangebot ein.

Neues Bündnis bietet 1,7 Millionen Euro: Patrick Kolbe (45, v.l.), Christoph Deutsch (58), Frank Wießner (52), Carsten Dietmann (63), Eberhard Reissmann (83). © Ove Landgraf

Dietmann ist Ex-Geschäftsführer der DDV-Mediengruppe, zu der auch die Morgenpost gehört.

Der Dresdner ist auch Mitgesellschafter der Schloss-Gastronomie Lingnerterrassen, deren Betreiber bis Ende Juli ausziehen soll.

Zusammen mit neun Verbündeten, darunter Narrenhäusel-Bauinvestor Frank Wießner (52) und Eberhard Reißmann (83), der bis 2019 Vorstand des später in die Insolvenz gerutschten Fördervereins Lingnerschloss war, bietet die Gruppe 1,7 Millionen Euro.

Sie wolle "mit Vielfalt einen Missbrauch des Lingner-Testaments verhindern", teilte Dietmann mit, der für Spenden eine gemeinnützige GmbH gründen will.

Einnahmen sollen auch aus dem Gastro- und Veranstaltungsgeschäft kommen. Dabei solle das Lingnerschloss mit all seinen Räumen Dresdnern und Touristen zugänglich gemacht sowie Biergarten und Restaurant ganzjährig geöffnet werden. Ideen für Veranstaltungen, Kooperationen mit Vereinen, Kultur und Feiern gebe es viele, so Dietmann.