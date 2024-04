16.04.2024 09:00 2.621 "Elbzentrale": Sommelier startet den Ausschank an der Elbe

Am 30. April startet Jens Pietzonka in die Freiluftsaison und eröffnet in der Laubegaster Werft seine Außenstelle der "Weinzentrale" mit einem Tanz in den Mai.

Von Katrin Koch

Dresden - "Elbzentrale" ahoi!

Sommelier Jens Pietzonka (51) lädt zum Weingenuss aufs Gelände der Laubegaster Werft ein. © Eric Münch Am 30. April startet Sommelier Jens Pietzonka (51) in die Freiluftsaison und eröffnet in der Laubegaster Werft seine Außenstelle der "Weinzentrale" mit einem Tanz in den Mai. Angefangen hatte alles 2019 - damals schenkte Pietzonka aus einem alten Feuerwehrauto heraus Weine unterhalb der Albertbrücke aus. 2023 zog er in die Werft um - machte eine Baracke, in der früher Werftarbeiter ihr Pausenbrot mampften, als rustikalen Ausschank flott. "Ich biete 15 bis 20 Weine an, den 0,2-Liter-Schoppen ab sechs Euro", so Pietzonka. Dazu gibt's Bier, Softgetränke, Eis von PauPau, ein kleines Imbissangebot.

Die Elbzentrale lädt donnerstags/freitags ab 18 Uhr, samstags ab 16 Uhr, sonntags ab 14 Uhr ein - zum Genießen mit Elbblick im Liegestuhl oder Strandkorb.

Titelfoto: Eric Münch