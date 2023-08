Endlich wieder Sommer in Dresden: In diesen Biergärten lässt sich das gute Wetter genießen

Dresden - Wochenlang regnete es wie aus Kübeln. Für viele Dresdner waren die hohen Temperaturen der vergangenen Tage deshalb ein willkommener Anlass, wieder in die Biergärten zu ziehen. TAG24 hat sich für Euch im Norden der Stadt umgeschaut.

Die TAG24-Redakteure Paul Hoffmann (30, l.) und Lennart Zielke (27, M.) im Gespräch mit Tourist Tim (27), den es ins "Katy's" verschlagen hatte. © Thomas Türpe

Er gilt als einer der bekanntesten Biergärten im Dresdner Norden. Der Außenbereich von "Katy's Garage" lockt Einheimische und Touristen mitten in die Neustadt.

"Für mich ein ganz klarer Pluspunkt: Die vielen aufgestellten Schirme", sagt ein Besucher. "Die vielen Pflanzen machen aus der Garage wirklich einen Garten." Tim (27), Tourist aus dem Rheinland, ergänzt: "Die Liegestühle im hinteren Teil laden auf jeden Fall zum Verweilen ein."

Gleich neben dem Eingang können sich hungrige Mäuler zudem mit Bratwurst (3,90 Euro) oder Flammenkuchen (ab 8,30) versorgen. Bier vom Fass gibt es ab 3,50 Euro.

Einen Straßenzug weiter versteckt sich das Kneipenrestaurant "lila Soße". Lila gilt als Farbe der Magie und des Geheimnisvollen. Der Name passt, denn das Lokal befindet sich in der verwinkelten Kunsthofpassage, einer autofreien Gasse zwischen Görlitzer und Alaunstraße. Während Durstige ein Pils für 4,60 Euro bestellen, müssen Hungrige etwas tiefer in die Tasche greifen.

So kostet der Burger von der Regenbogenforelle 21 Euro, das Risotto mit frischen Pfifferlingen gibt's ab 19,50 Euro. Großer Vorteil: Der Außenbereich liegt komplett im Schatten. Hier lässt es sich auch bei Höchsttemperaturen gut aushalten.