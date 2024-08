Entscheidung gefallen: IT-Ausbildung zieht ins Dresdner Umland

Dresden/Radeberg - Der Speckgürtel um Dresden wächst: Das neue sächsische Ausbildungszentrum für Mikroelektronik geht nach Radeberg. Parallel dazu wird der Ausbildungsstandort für Mechatroniker in Kesselsdorf erweitert. Beides Millionen-Investitionen!

Entstehen soll eine Mehrcampus-Variante für bis zu 1000 Ausbildungsplätze. Und zwar auf dem sogenannten Eschebach-Areal in unmittelbarer Nachbarschaft von Bahnhof und Humboldt-Gymnasium.

Die Entscheidung sei ganz bewusst für Radeberg gefallen, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (50, SPD ) in der letzten Kabinettspressekonferenz vor der Landtagswahl.

In Sachsen arbeiten derzeit rund 80.000 Menschen in der Halbleiterindustrie. Bis 2030 sollen 20.000 Kollegen dazukommen. Um den Bedarf zu decken, wird die Mechatroniker-Ausbildung in Kesselsdorf (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) für 48 Mio. Euro erweitert. Die Investitionen seien gesichert, betonte Dulig.