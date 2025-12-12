 1.905

Er ist heute Striesens Nummer 1: Wie aus dem Tabak-Kicker der Vereins-Chef wurde

Christian Ballin, Vorsitzender der SG Dresden-Striesen, lebt das Ehrenamt wie kaum ein anderer - schon als Kind begann für ihn die große Fußballliebe.

Von Benjamin Schön

Dresden - Christian Ballin (44), Vorsitzender der SG Dresden-Striesen, lebt das Ehrenamt wie kaum ein anderer. Er wurde Trainer als Teenager, Manager im Studium und machte sich später sogar selbstständig, damit er genug Zeit für seinen Verein hat.

Christian Ballin (44) ist sich für nichts zu schade und macht auch mal die Wäsche wenn es sein muss.
Christian Ballin (44) ist sich für nichts zu schade und macht auch mal die Wäsche wenn es sein muss.  © Holm Helis

Geboren in Zittau, mit sechs nach Dresden gezogen - schon als Kind begann für Christian die große Fußballliebe.

"Ich habe vorher in Zittau ein bisschen hobbymäßig gespielt, und hier bei Tabak Dresden meinen ersten richtigen Verein gefunden." Mit 15 übernahm er seine erste D-Jugend, parallel zum eigenen Training.

Sein erstes prägendes Erlebnis? "Dass mich meine Mitschüler plötzlich gesiezt haben, weil ich ihr Trainer war. Das war lustig - und ein bisschen peinlich", sagt er und lacht.

Dresden: Nico und der Kampf gegen die Angst: Wenn der Weihnachtsmarkt-Besuch zur Herausforderung wird
Dresden Lokal Nico und der Kampf gegen die Angst: Wenn der Weihnachtsmarkt-Besuch zur Herausforderung wird

Doch der Respekt kam nicht von ungefähr: "Wir bieten hier leistungsorientierten Sport, aber eben auch Werte wie Disziplin, Ordnung, Gemeinschaft. Das hebt uns von anderen Vereinen ab."

Mit 16 machte Christian die Trainerlizenz, wurde sogar Schiedsrichter. Später, im BWL-Studium, rutschte er in die Vorstandsarbeit: "Unser Vorstand war damals relativ alt. Da war klar, dass wir Jüngeren irgendwann den Staffelstab übernehmen."

Christian (Nr. 7) ist schon lang selbst als Spieler aktiv.
Christian (Nr. 7) ist schon lang selbst als Spieler aktiv.  © privat
Als kleines Geschenk gab es ein Blümchen und einen Gutschein von "Blumen und Florales".
Als kleines Geschenk gab es ein Blümchen und einen Gutschein von "Blumen und Florales".  © Holm Helis
Schon seit seiner Kindheit liebt Christian Ballin den Fußball.
Schon seit seiner Kindheit liebt Christian Ballin den Fußball.  © privat

Christian Ballin ist Vorsitzender der SG Dresden-Striesen

Christian lebt für sein Ehrenamt, versucht für seine Familie aber auch einige Aufgaben abzugeben.
Christian lebt für sein Ehrenamt, versucht für seine Familie aber auch einige Aufgaben abzugeben.  © Holm Helis

Heute ist er Vorsitzender - eine Aufgabe, die man nicht einfach nebenbei erledigt.

"Ich kümmere mich um alles: Platzbelegung, Trainingszeiten, Sponsorentermine, Kommunikation mit Stadt, Verbänden, Politik. Und wenn’s sein muss, mache ich auch mal die Wäsche oder putze irgendwas."

Der Umfang wurde so groß, dass Christian beruflich eine drastische Entscheidung traf: "Ich war vorher an Bürozeiten gebunden. Das hätte den Vorsitz in diesem Umfang unmöglich gemacht. Deshalb habe ich mich vor sechs Jahren als Unternehmensberater selbstständig gemacht."

Dresden: Vorsicht, Fuß vom Gas: Hier lauern Dresdens Superblitzer jetzt
Dresden Lokal Vorsicht, Fuß vom Gas: Hier lauern Dresdens Superblitzer jetzt

Und so arbeitet er täglich für seinen Verein - und zwar tatsächlich täglich: "Ein bis zwei Stunden fallen während des Arbeitstages an. Auf dem Platz bin ich drei- bis viermal die Woche, jeweils zwei bis drei Stunden."

Seine größte Herausforderung? Eindeutig Personal. "Es ist schwer, Leute zu finden, die wirklich dauerhaft Verantwortung übernehmen."

Und dann ist da noch das Geld: "Wenn Stadt und Land Fördermittel kürzen, ist das ein Armutszeugnis. Wir müssen dann neue Geldquellen finden - und das, obwohl alle Vereine was brauchen!"

Warum er dennoch alles liebend gern macht? Die Antwort kommt ohne Zögern: "Es macht mir Spaß, mit jungen Trainern und Ehrenamtlichen zu arbeiten. Man ist dankbar für den Austausch."

Titelfoto: Montage: Holm Helis

Mehr zum Thema Dresden Lokal: