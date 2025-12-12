Er ist heute Striesens Nummer 1: Wie aus dem Tabak-Kicker der Vereins-Chef wurde

Christian Ballin, Vorsitzender der SG Dresden-Striesen, lebt das Ehrenamt wie kaum ein anderer - schon als Kind begann für ihn die große Fußballliebe.

Von Benjamin Schön

Dresden - Christian Ballin (44), Vorsitzender der SG Dresden-Striesen, lebt das Ehrenamt wie kaum ein anderer. Er wurde Trainer als Teenager, Manager im Studium und machte sich später sogar selbstständig, damit er genug Zeit für seinen Verein hat.

Christian Ballin (44) ist sich für nichts zu schade und macht auch mal die Wäsche wenn es sein muss. © Holm Helis Geboren in Zittau, mit sechs nach Dresden gezogen - schon als Kind begann für Christian die große Fußballliebe. "Ich habe vorher in Zittau ein bisschen hobbymäßig gespielt, und hier bei Tabak Dresden meinen ersten richtigen Verein gefunden." Mit 15 übernahm er seine erste D-Jugend, parallel zum eigenen Training. Sein erstes prägendes Erlebnis? "Dass mich meine Mitschüler plötzlich gesiezt haben, weil ich ihr Trainer war. Das war lustig - und ein bisschen peinlich", sagt er und lacht. Dresden Lokal Nico und der Kampf gegen die Angst: Wenn der Weihnachtsmarkt-Besuch zur Herausforderung wird Doch der Respekt kam nicht von ungefähr: "Wir bieten hier leistungsorientierten Sport, aber eben auch Werte wie Disziplin, Ordnung, Gemeinschaft. Das hebt uns von anderen Vereinen ab." Mit 16 machte Christian die Trainerlizenz, wurde sogar Schiedsrichter. Später, im BWL-Studium, rutschte er in die Vorstandsarbeit: "Unser Vorstand war damals relativ alt. Da war klar, dass wir Jüngeren irgendwann den Staffelstab übernehmen."

Christian (Nr. 7) ist schon lang selbst als Spieler aktiv. © privat

Als kleines Geschenk gab es ein Blümchen und einen Gutschein von "Blumen und Florales". © Holm Helis

Schon seit seiner Kindheit liebt Christian Ballin den Fußball. © privat

Christian Ballin ist Vorsitzender der SG Dresden-Striesen