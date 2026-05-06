06.05.2026 05:31 Erfolg für die Wirtschaft: Zulieferer siedeln sich neu an - "Standort Dresden wächst"

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Erfolg für die Wirtschaft: Rund um die neue ESMC-Halbleiterfabrik von TSMC, Infineon, Bosch und NXP im Norden siedeln sich immer mehr Zulieferer an.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Erfolg für die Wirtschaft: Während die neue Halbleiterfabrik von ESMC – einem Gemeinschaftsunternehmen von TSMC, Infineon, Bosch und NXP – im Norden weiter in die Höhe wächst, siedeln sich zahlreiche Zulieferer der Branche im Umfeld an, teilt die Verwaltung mit. Die in Bau befindliche ESMC-Chipfabrik zieht weitere Zulieferer der Branche im Umfeld an. © picture alliance / ZB/euroluftbild.de Ansiedlungen aus dem Hochtechnologiebereich, Existenzgründungen und Start-ups: Im vergangenen Jahr unterstützte das Amt für Wirtschaftsförderung insgesamt zwölf Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei Investitionen in Dresden. Mit "Marketech International" aus Taiwan und dem Marktführer für Laborautomatisierung "Elemental Scientific" aus den USA siedeln sich laut Rathaus zwei international tätige Zulieferer für die Halbleiterfertigung an. Die Neuansiedlung erweitert die Kreislaufpompetenz vor Ort Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (54, CDU). © Holm Helis Die Neuansiedlung von "Pfaffelhuber Recycling" mit einem neuen Standort in Cossebaude erweitere die Kreislaufkompetenz vor Ort und trage zur nachhaltigen Entwicklung und Nutzung von Ressourcen bei. "Der Standort Dresden wächst in wichtigen Zukunftsbranchen wie der Mikroelektronik", sagt Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (54, CDU). "Dass global agierende Unternehmen hier investieren, beweist, dass eine dauerhafte Niederlassung in Dresden mittlerweile als absolut notwendig betrachtet wird."

Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis, picture alliance / ZB/euroluftbild.de,