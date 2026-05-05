Verkauf der zehn Barren angelaufen: Jetzt wird der Goldschatz von Bannewitz versilbert

Dresden - Leuchtende Augen bei 30 Vereinen: Nachdem sich über Monate hinweg kein Besitzer für die in Bannewitz gefundenen zehn Goldbarren ermitteln ließ, profitieren nun die Vereine von dem kuriosen Fund. Eine Falle gibt es jedoch noch.

Heiko Wersig (43) bekam vor versammelten Vereinen gestern das Fundgold von Polizeisprecher Thomas Geithner (53) überreicht. © Norbert Neumann

"Ich bin glücklich, dass die Idee aus den Vereinen selbst kam, sich jeweils zu dritt eine Unze zu teilen", freute sich Bürgermeister Heiko Wersig (43) am Montag bei der Übergabe an die Sparkasse.

Tatsächlich landen die kleinen Goldbarren nicht in den Vereinsheimen, sondern werden von dem Finanzinstitut übernommen.

"Sie werden vorläufig von uns angekauft", erklärt Sparkassen-Sprecher Oliver von Oehsen (49). Vorläufig, da das Gold noch in einem komplizierten mehrstufigen Verfahren auf Echtheit geprüft werden müsse. Auf die übliche Gebühr verzichtet die Sparkasse, etwas über 38.000 Euro springen so für die Vereine heraus.

Bis dahin war Bangen angesagt. "Wenn wir mit Fundsachen konfrontiert sind, prüfen wir erst mal, ob es aus einer Straftat stammt", sagt Polizeisprecher Thomas Geithner (53).