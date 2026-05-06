Sanierung ja, Umzug nein: Dresdner Boxer-Mahnmal glänzt wieder - wenn auch am alten Standort

Dresden - Jahrelang stand neben dem Festspielhaus Hellerau ein bröckelndes Mahnmal in Form eines Boxrings - zum Gedenken an den im Konzentrationslager ermordeten deutschen Boxer Johann "Rukeli" Trollmann (1907-1944). Nun wurde es saniert und neu eingeweiht - ohne Umzug in den Sportpark Ostra, wie es der Stadtrat 2018 beschlossen hatte.

Der alte und neue Standort neben dem Festspielhaus Hellerau stößt auch auf Kritik. © Steffen Füssel

Das Leid Trollmanns, der als "Zigeuner" von den Nazis verfolgt wurde, war unvorstellbar. 1907 als Sohn einer sinto-deutschen Familie in Gifhorn (Niedersachsen) geboren, wurde er Profi-Boxer (1932 gewann er zwei Kämpfe in Dresden), mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten aber als "nichtarischer" Sportler ausgegrenzt.

Sein Titel als Deutscher Boxmeister im Halbschwergewicht wurde ihm aberkannt. Nach der Geburt seiner Tochter wurde Trollmann zwangssterilisiert. Er kam ins Arbeitslager, wurde dann in die Wehrmacht eingezogen, 1941 an der Ostfront verwundet.

Die NS-Schergen deportierten ihn ins KZ Neuengamme. Wegen seiner Vergangenheit musste er Kämpfe absolvieren. Nachdem er gegen einen Kapo (Mithäftling mit Privilegien) gewonnen hatte, erschlug der Besiegte Trollmann während eines Arbeitseinsatzes.

An sein Leben und Leiden erinnert das Dresdner Künstlerkollektiv "Bewegung Nurr" mit seinem eisernen Boxring auf schräger Ebene, der seit 2012 neben dem Festspielhaus steht.