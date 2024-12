01.12.2024 06:55 9.170 Flügelweg und Kesselsdorfer Straße: Geteilte Meinungen zur Streichung der Autospuren

Die Verkehrsversuche am Flügelweg und an der Kesselsdorfer Straße in Dresden verliefen aus Sicht der Verwaltung erfolgreich. Andere sehen das anders.

Von Lennart Zielke

Dresden - Die Verkehrsversuche am Flügelweg und an der Kesselsdorfer Straße verliefen aus Sicht der Verwaltung erfolgreich. Die Verkehrsplaner um Bürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne) wollen die beiden Experimente nun verstetigen. Bei Beobachtern sorgt das für gemischte Gefühle. Am Flügelweg nutzten pro Tag etwa 1500 Radler die Umweltspur. © Petra Hornig Die SPD kritisierte die Aufregung um die Verkehrsversuche, wirbt für eine sachliche Auswertung und die Umsetzung funktionierender Vorschläge. Stadtrat Stefan Engel (31, SPD): "Bei der Kesselsdorfer Straße wurde die beschlossene Sanierungsplanung durch den Verkehrsversuch bestätigt. Die Straße funktioniert auch mit einer Spur weniger stadtauswärts vernünftig." Das wiederum stärke die Attraktivität des Löbtauer Zentrums. "Straßenbäume und Lieferzonen werden so möglich." Dresden Lokal Besonderer Polizei-Hubschrauber über Dresden: Was steckt dahinter? Anders sehen es die Vertreter von Team Zastrow. TZ-Fraktions-Chef Holger Zastrow (55) sprach von einer einseitigen Bewertung des Ergebnisses. "Für mikroskopische Verbesserungen beim ÖPNV nimmt man weiter zunehmende Nachteile für den Auto- und Wirtschaftsverkehr in Kauf." Stadtrat Stefan Engel (31, SPD) ist zufrieden. © Thomas Türpe Er kündigte mit Blick auf die laufenden Haushaltsgespräche an, sich gegen weitere Gelder für Verkehrsversuche einzusetzen.

