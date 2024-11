"Kein kritischer Rückstau": Bürgermeister lobt Spur-Sperrungen im Dresdner Westen

Dresden - Die mittlerweile beendeten Verkehrsversuche am Flügelweg in der Friedrichstadt und Kesselsdorfer Straße in Cotta verliefen aus Sicht der Verwaltung erfolgreich. Für beide Praxistests war je eine Autospur zugunsten von Radfahrern gestrichen worden. Rathaus und DVB streben jetzt eine dauerhafte Umsetzung an.