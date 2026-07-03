1000 neue Jobs! Neues Mega-Werk von Infineon eröffnet
Dresden - Ohne EU-Präsidentin und Bundeskanzler, dafür mit viel Herzblut, Stolz und internationaler und medialer Anteilnahme wurde am Donnerstag in Dresden die neue Smart Power Fab von Infineon Technologies eröffnet.
Mit der Chipfabrik geht eine der wichtigsten Industrieinvestitionen Europas an den Start. Rund fünf Milliarden Euro investiert das Unternehmen. Rund eine Milliarde Euro gaben Land, Bund und EU dazu. Insgesamt 1000 neue Jobs entstehen.
Infineon-Boss Jochen Hanebeck (58) freute sich: "Die Smart Power Fab kommt genau zur richtigen Zeit." Er erinnerte daran, dass das Unternehmen viel Mut aufgebracht hatte, als es vor drei Jahren die größte Einzelinvestition in seiner Geschichte anschob.
Zum Zeitpunkt dieser Entscheidung gab es einen wirtschaftlichen Abschwung, und Infineon hatte noch keinen rechtssicheren Förderbescheid für das Projekt vorliegen.
Mit der neuen Fabrik, die drei Monate früher fertig wurde als geplant, verdoppelt Infineon seine Produktionskapazitäten am Standort Dresden und schafft die weltweit größte Fabrik für intelligente Leistungshalbleiter.
Infineon will Produkte liefern, die es für KI-Revolution braucht
Infineon will mit seinen Chips aus der Smart Power Fab die Digitalisierung und Dekarbonisierung vorantreiben und Produkte liefern, die es für eine KI-Revolution braucht. Einsatzorte der Chips werden sein: Fahrzeuge, Rechenzentren, Industrieanlagen und der Ausbau der Erneuerbaren Energien.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) sprach von "Gänsehautmomenten".
Er blickte zurück auf die Anfänge der Mikroelektronik in Dresden zu DDR-Zeiten, die Aufbruchstimmung in den 1990er-Jahren, als die ersten Chipfabriken an die Elbe kamen, und die Power, die heute Silicon Saxony besitzt. Kretschmer: "An diesem Standort bündelt sich eine unfassbare Kraft."
"Die Investition zeigt, dass eine hochmoderne und wettbewerbsfähige Halbleiterfertigung hierzulande möglich ist", beglückwünschte Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) in einer Live-Schaltung Infineon.
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Merz strahlte Zuversicht aus und nannte die Fabrik-Eröffnung einen Meilenstein. Der Bundeskanzler sagte: "Das ist ein starkes Signal für den Industriestandort Deutschland und Europa. Sie haben gezeigt, dass es vorangehen kann. Das ist der neue Maßstab für Deutschland."
Titelfoto: Montage: Robert Michael/dpa (2)