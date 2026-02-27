Tunnel auf A17 wieder frei: Störung behoben
Dresden - Die Störung in der Tunnelkette Coschütz, Dölzschen und Altfranken auf der A17 ist behoben.
Aufgrund einer Störung der Hauptenergieversorgung mussten die betroffenen Tunnel am Freitag gesperrt werden, wie die Autobahn GmbH am Nachmittag mitteilte. Verkehrsteilnehmer in beide Fahrtrichtungen wurden daraufhin umgeleitet.
Am Abend dann die Erleichterung für viele Autofahrer: "Die Tunnel Coschütz, Dölzschen und Altfranken auf der A17 sind ab sofort wieder geöffnet. Die Störung der Hauptenergieversorgung wurde behoben", hieß es in einer Folgemeldung.
Einzig verbleibende Einschränkung: Als reine Vorsichtsmaßnahme wurde im Tunnel Coschütz in Fahrtrichtung Prag die erlaubte Maximalgeschwindigkeit vorübergehend von 80 auf 60 Km/h reduziert.
Als die Stromversorgung zuvor weggebrochen war, sprang glücklicherweise das Back-Up-System ein, um die Beleuchtung aufrechtzuerhalten und den Verkehr sicher abfließen zu lassen. Dann wurde gesperrt.
Erstmeldung vom 27. Februar, 17.01 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 19.46 Uhr.
