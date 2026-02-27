Tunnel auf A17 wieder frei: Störung behoben

Dresden - Die Störung in der Tunnelkette Coschütz, Dölzschen und Altfranken auf der A17 ist behoben.

Die Stromversorgung der Tunnelkette ist seit Freitag von einer massiven Störung betroffen. © Marko Förster

Aufgrund einer Störung der Hauptenergieversorgung mussten die betroffenen Tunnel am Freitag gesperrt werden, wie die Autobahn GmbH am Nachmittag mitteilte. Verkehrsteilnehmer in beide Fahrtrichtungen wurden daraufhin umgeleitet.

Am Abend dann die Erleichterung für viele Autofahrer: "Die Tunnel Coschütz, Dölzschen und Altfranken auf der A17 sind ab sofort wieder geöffnet. Die Störung der Hauptenergieversorgung wurde behoben", hieß es in einer Folgemeldung.

Einzig verbleibende Einschränkung: Als reine Vorsichtsmaßnahme wurde im Tunnel Coschütz in Fahrtrichtung Prag die erlaubte Maximalgeschwindigkeit vorübergehend von 80 auf 60 Km/h reduziert.