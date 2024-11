Erst Aufregung, dann Entwarnung: Sarrasani-Premiere findet "definitiv" statt!

Dresden - Großer Wirbel um die heutige "Atlantis on Fire"-Premiere der SARRASANI -Dinnershow am Dresdner Elbepark!

Die Premiere der "SARRASANI"-Show stand am Donnerstag kurzzeitig auf der Kippe. © Montage: privat, PR

Am Donnerstagvormittag standen die Zeichen noch auf Ausfall, schließlich untersagte die Stadt aufgrund fehlender Brandschutz-Dokumente die Show am Donnerstag.

"Für das Zirkuszelt und die zugehörigen Anlagen der SARRASANI Entertainment GmbH am Elbepark hat das Bauaufsichtsamt am Dienstag, 19. November 2024, eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Diese besteht weiterhin, weshalb keine Veranstaltungen in dem Zelt durchgeführt werden dürfen", so der Wortlaut der Mitteilung.

Sollte Magier André Sarrasani (51) seine beliebte Dinnershow dennoch stattfinden lassen, drohte die Stadt mit einem Zwangsgeld in Höhe von 24.000 Euro. Weil bereits am vergangenen Sonntag eine erste Probe-Aufführung stattgefunden hatte, verhängte die Stadt zudem eine Strafe von 8000 Euro.

Doch am Nachmittag folgte die Entwarnung für all jene Fans, die bereits ein Ticket ergattern konnten. "Es wird definitiv gespielt", erklärte Peter Dyrhoff, Pressesprecher der SARRASANI Entertainment GmbH, gegenüber TAG24.