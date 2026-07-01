Es wird schon wieder nach Weihnachtsbäumen gesucht

Für den diesjährigen Striezelmarkt wird schon jetzt ein Baum gesucht. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Stadt Dresden fahndet für den 592. Striezelmarkt nach einem gerade gewachsenen Nadelbaum, der das Mindestmaß von 23 Metern erfüllt und in einem Umkreis von 50 Kilometern wächst.

Eigentümer geeigneter Bäume können ihren Vorschlag mit Angaben zu Standort und Baumart sowie mindestens einem Foto und den Kontaktdaten an [email protected] senden.

Und: Auch der Augustusmarkt hält nach einer acht bis zehn Meter hohen Tanne oder Blaufichte Ausschau - im Umkreis von 20 Kilometern. Wer einen Baum abzugeben hat, kann sich bis 20. August mit Adresse und Bauminfos per E-Mail an [email protected] melden.