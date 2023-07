Fahrrad-Klau in Dresden wird immer schlimmer! So könnt Ihr Eure Bikes sichern

Dresden - In den vergangenen Jahren hat die Zahl der gestohlenen Fahrräder in Dresden angezogen. Waren es im Corona-Jahr 2020 noch 2967 geklaute Drahtesel, waren es 2022 bereits 3954 Fälle. Das entspricht der Zunahme von mehr als einem Drittel innerhalb von nur zwei Jahren. Ein Grund für den Anstieg: Die Fahrräder werden immer hochwertiger.

Diesen Eindruck gewinnen auch die Besucher von GS Velo. Das Fachgeschäft in der Johannstadt bietet speziell auf die Kunden zugeschnittene Trekking-, Reise- und Alltagsräder an.

Das Risiko für die Langfinger lohnt sich, denn die Fahrräder sind in den vergangenen Jahren immer hochwertiger geworden.

Häufig geht das Diebesgut ins Ausland oder wird wegen seiner kostbaren Einzelteile ausgeschlachtet. Dabei klauen die Fahrraddiebe nicht nur an Bahnhöfen oder auf verwaisten Seitenstraßen, sondern sie gehen auch nachts in Hinterhöfen oder den Kellern von Mehrfamilienhäusern auf Beutezug.

Schwerpunkte bei den Delikten gibt es jedoch nicht, wie die Polizei mitteilte. "Die Diebstähle verteilen sich grundsätzlich auf das gesamte Stadtgebiet. Die gestohlenen Räder werden in der Regel weiterveräußert und spielen damit auch bei der Beschaffungskriminalität eine Rolle", erklärt Sprecher Marko Laske (49).

Ein Spezialgerät "nadelt" den Code mitsamt der Daten über den Eigentümer hochpräzise auf Fahrrad-Rahmen. © ADFC

Um den Dieben das Leben schwer zu machen, bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Dresden (ADFC) den ganzen Sommer über Fahrradcodierungen an.

So auch im August, wo in der Geschäftsstelle in der Neustadt (Bautzner Straße 25) mittels Nagelprägung die Daten des Halters auf dem Rahmen verewigt werden. "Diese Diebstahl-Abschreckung wird immer beliebter", sagt ADFC-Geschäftsführer Edwin Seifert (50).



Seit 2011 bietet der Verein die Codierungen an. Vorteil: Die Polizei kann den Code auslesen und so Rückschlüsse über Namen und Wohnort des Eigentümers ziehen. Die Funktion des Codes bleibt über die Einwohnerämter auch nach einem Umzug erhalten.

Wer sich nebst einem soliden Schloss und angebrachtem Fahrradcode noch zusätzlich absichern möchte, kann auf eine Versicherung zurückgreifen, Alltagsfahrräder sind häufig über die Hausratsversicherung abgedeckt.

Bei höherpreisigen Modellen (ab 1000 Euro) empfiehlt sich laut ADFC eine extra Diebstahl- und Kaskoversicherung.