Fassadensanierung: Dresdens Schlosshof wird fein rausgeputzt

Am Dresdner Residenzschloss wird zurzeit fleißig gewerkelt. Die Arbeiten haben Anfang 2024 begonnen und sollen im Frühjahr abgeschlossen sein.

Von Lennart Zielke

Dresden - Am Dresdner Residenzschloss läuft derzeit eine umfangreiche Fassadensanierung im Großen Schlosshof. Betroffen sind Westflügel, Treppenturm sowie Nordwestflügel mit dem Schlosskapellenportal. Die Arbeiten haben Anfang 2024 begonnen und sollen im Frühjahr abgeschlossen sein.

Im Großen Hof des Dresdner Residenzschlosses wird die Fassade saniert.  © Holm Helis

Geleitet wird das Projekt vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement. Ziel der Maßnahme ist der langfristige Werterhalt der historischen Renaissancefassaden.

Im Fokus stehen dabei die Sgraffiti im Großen Schlosshof, die nach rund 30 Jahren erstmals wieder gereinigt und konserviert werden. Verwitterte Anstriche auf den Sandsteinen wurden aufgearbeitet, Fugen geschlossen sowie Flächen auf Risse und Hohlstellen überprüft.

Schadhafte Stellen werden derzeit restauratorisch behandelt, um weiteren Substanzverlust zu verhindern.

Die Arbeiten am Residenzschloss werden voraussichtlich noch bis zum Frühjahr andauern

Mit Liebe zum Detail wird das Dresdner Residenzschloss seit 1985 Stück für Stück wiederaufgebaut und restauriert.  © Holm Helis

Auch das Schlosskapellenportal, oft auch "Schönes Tor" oder "Goldene Pforte" genannt, wird steinkonservatorisch überarbeitet. Es erhielt eine schützende Lasur, die sich farblich an der ursprünglichen Gestaltung der italienischen Bildhauer orientiert. Ergänzend wurden probeweise Vergoldungen angelegt, die im kommenden Jahr vollständig ausgeführt werden sollen.

Die Kosten der Fassadensanierung belaufen sich auf 1,74 Millionen Euro und werden aus Landesmitteln finanziert.

Vor gut einem Monat war bereits die Schlosskapelle nach jahrelanger Restaurierung wiedereröffnet worden. Die Kosten dafür lagen bei rund zwölf Millionen Euro.

