Fassadensanierung: Dresdens Schlosshof wird fein rausgeputzt

Dresden - Am Dresdner Residenzschloss läuft derzeit eine umfangreiche Fassadensanierung im Großen Schlosshof. Betroffen sind Westflügel, Treppenturm sowie Nordwestflügel mit dem Schlosskapellenportal. Die Arbeiten haben Anfang 2024 begonnen und sollen im Frühjahr abgeschlossen sein.

Im Großen Hof des Dresdner Residenzschlosses wird die Fassade saniert. © Holm Helis

Geleitet wird das Projekt vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement. Ziel der Maßnahme ist der langfristige Werterhalt der historischen Renaissancefassaden.

Im Fokus stehen dabei die Sgraffiti im Großen Schlosshof, die nach rund 30 Jahren erstmals wieder gereinigt und konserviert werden. Verwitterte Anstriche auf den Sandsteinen wurden aufgearbeitet, Fugen geschlossen sowie Flächen auf Risse und Hohlstellen überprüft.

Schadhafte Stellen werden derzeit restauratorisch behandelt, um weiteren Substanzverlust zu verhindern.