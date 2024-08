Im "Don Camillo" schmeckt die Pasta himmlisch frisch

Dresden - Der französische Schauspieler Fernandel (bürgerlich Fernand Joseph Désiré Cantadin) wurde vor über 60 Jahren mit seiner Filmrolle des italienischen Priesters "Don Camillo" weltberühmt. So populär ist das "Don Camillo" am Rand von Prohlis noch nicht - doch Fotos aus den Filmen zieren die Wände des italienischen Restaurants, das von zwei Griechen geführt wird.

Futtern wie "Don Camillo" - Stavros Soudias (60) verputzt die Tagliatelle Pesto Di Piselli E Salsiccia Lucana wie einst der pfiffige Pope aus dem Film. © Thomas Türpe

Seit fünf Jahren laden Stavros Soudias (60) und sein Sohn Stefano (28) zum Schlemmen in die Hülßestraße ein.

"Der Film ist so charmant - so wollen wir auch als Gastgeber sein. Daher der Name", verrät Stavros.

Weil (nicht nur) der Film-"Don Camillo" gern Spaghetti aß, gibt es bei Stavros Pasta aller Sorten.

Aber nicht irgendwelche: "Wir machen täglich fünf verschiedene Pastasorten frisch. Um elf Uhr geht es los. 15 bis 18 Kilo Mehl verarbeiten wir für unsere Pasta täglich", verrät Stavros.