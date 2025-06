Metallschlauch-Prügel und versuchter Totschlag auf der Prager Straße: Verdächtige in U-Haft

Dresden - Knapp elf Monate nach einer Massenschlägerei auf der Prager Straße wurden die Ermittlungen gegen drei verdächtige Männer aufgenommen. Die Beschuldigten sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Alles in Kürze

Bei späteren stationären Behandlungen in einem Krankenhaus stellten die Ärzte sowohl bei dem 19-Jährigen als auch bei dem 45-Jährigen schwere Kopfverletzungen fest, die sehr wahrscheinlich das Resultat mehrerer Tritte und Schläge gegen den Schädel waren.

Während der Schlägerei sollen sie mehrfach mit einem Metallschlauch auf die beiden eingeschlagen und dabei einen eventuellen Mord in Kauf genommen haben.

Dem Trio wird vorgeworfen, am Abend des 30. Juli vergangenen Jahres zwei weitere Syrer (19 und 45) auf der Prager Straße in der Dresdner Altstadt angegriffen zu haben.

In einer offiziellen Pressemitteilung bestätigt die Polizei erste Erfolge in dem Ermittlungsverfahren gegen die drei Männer (29, 34 und 42) syrischer Herkunft.

Am gestrigen Dienstag war es dann so weit. Der Haftbefehl, der gegen die drei Männer lief, wurde vollstreckt. Die Gruppe wurde von den Beamten der Polizei festgenommen und noch am selben Tag den Ermittlungsrichtern des Amtsgerichts Dresden vorgeführt, welches nun über das Urteil entscheidet.

Die Beschuldigten befinden sich derzeit noch in Untersuchungshaft. Das Verfahren wird laut der Polizei noch einige Zeit andauern.