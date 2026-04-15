Flammen verwüsteten ihren Garten: Dresdner Familien kämpfen um ihre Wohlfühloasen

Dresden - Den Flammen im Kleingartenverein in Dresden-Friedrichstadt sind nicht nur einfache Gartenlauben zum Opfer gefallen. Zwei Familien wurden vielmehr Orte voller Erinnerungen genommen. Sie hoffen nun auf finanzielle Hilfe, um die Gärten, in denen einst die Kinder spielten und wo gemeinsam gelacht wurde, wieder aufzubauen.

Ein Feuer hatte am Sonntag mehrere Gartenlauben an der Altonaer Straße im Stadtteil Friedrichstadt vernichtet. © Steffen Füssel

Das Gartenhäuschen von Vivien Faust (33) war so ein Ort. Seit circa acht Jahren nenne sie das Grundstück im Kleingartenverein "Emmerich-Ambrond" an der Altonaer Straße ihr Eigen, wie ihre Schwester Jasmin (31) gegenüber TAG24 erklärte.

Zu Beginn habe dort nur eine kleine Laube gestanden, mit eigener Muskelkraft habe man sich einen schönen Garten errichtet. Erst vor Kurzem seien eine Spielküche sowie ein neuer Sandkasten für Jasmins kleine Nichte (2) angeschafft worden.

Auf der Plattform "GoFundMe" hat Jasmin deshalb eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, um ihre Schwester beim Wiederaufbau zu unterstützen - 2400 Euro sind das auserkorene Spendenziel.

Doch zunächst müssten die Trümmer beseitigt werden, die durch den Brand - vermutlich ausgelöst durch einen Kurzschluss in einer Nachbarlaube - am Sonntag verursacht wurden. Die Kosten für die Entsorgung würden sich auf 5000 Euro belaufen, die man sich gemeinsam mit den ebenfalls betroffenen Nachbarn teilen wolle: "Wir sind froh über jeden Penny", erzählte die 31-Jährige.

Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 8000 Euro, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Dienstag erklärte. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen derweil weiter.