Friedenslicht aus Betlehem brennt jetzt im Dresdner Stadtforum

Dresden - Seit Donnerstag brennt das Friedenslicht aus Bethlehem im Dresdner Stadtforum.

Entzündet wurde es von Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU ) gemeinsam mit Vertretern des Stadtfeuerwehrverbandes und der Jugendfeuerwehr Cossebaude.

Bürger können über die Weihnachtsfeiertage bis zum 6. Januar mit eigenen Kerzen vorbeikommen und das Licht mit nach Hause nehmen.

Das Friedenslicht ist nicht nur im Stadtforum, sondern auch in mehreren Stadtteilfeuerwehren zu sehen.