Friedenslicht aus Betlehem brennt jetzt im Dresdner Stadtforum

Seit Donnerstag brennt das Friedenslicht aus Bethlehem im Dresdner Stadtforum.

Von Benjamin Schön

Dresden - Seit Donnerstag brennt das Friedenslicht aus Bethlehem im Dresdner Stadtforum.

Über Österreich kam das Friedenslicht nach Dresden.
Entzündet wurde es von Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU) gemeinsam mit Vertretern des Stadtfeuerwehrverbandes und der Jugendfeuerwehr Cossebaude.

Das Licht steht vor allem für Hoffnung, Gemeinschaft und Frieden.
Bürger können über die Weihnachtsfeiertage bis zum 6. Januar mit eigenen Kerzen vorbeikommen und das Licht mit nach Hause nehmen.

Das Friedenslicht ist nicht nur im Stadtforum, sondern auch in mehreren Stadtteilfeuerwehren zu sehen.

