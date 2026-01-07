Anlieger frustriert: Riesenzoff um Rad-Stellplätze

Dresden - Stadtweit wurden im vergangenen Jahr an 24 Standorten 242 Radbügel aufgestellt . An der Warthaer Straße in Cotta sorgt die Maßnahme für großen Frust unter Anliegern.

Geschäftsführerin Ines Dietrich (53) ärgert sich über die Fahrradhalter vor ihrem Cateringservice. © Ove Landgraf

Entlang eines rund 100 Meter langen Abschnitts wurden Ende November 17 Bügel in Straßenpflaster und Asphalt der Fahrbahn eingelassen. Dafür fielen an einer Kreuzung sieben Parkplätze weg.

Geschäfte seien für Kunden und Lieferverkehr nun schwerer zu erreichen, berichten Betroffene.

Am liebsten sofort rückgängig machen würde Juniorchef Martin Hartmann (36) von der örtlichen Bäckerei die Maßnahme. "Kaum ein Fahrrad steht tagsüber an den Bügeln." Das Rathaus habe die Halter ohne Vorankündigung aufgestellt.

Ein Haus weiter betreibt Ines Dietrich (53) einen Cateringservice.

"Meine Gäste schütteln alle mit dem Kopf", sagt sie. Sie verweist auf den nah gelegenen MOBI-Punkt: "Es gibt tausend andere Möglichkeiten, um die Bügel zu platzieren."