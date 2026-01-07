 22.695

Anlieger frustriert: Riesenzoff um Rad-Stellplätze

Die an der Warthaer Straße im Dresdner Stadtteil Cotta aufgestellten Radbügel sorgen für Frust bei Anwohnern.

Von Lennart Zielke

Dresden - Stadtweit wurden im vergangenen Jahr an 24 Standorten 242 Radbügel aufgestellt. An der Warthaer Straße in Cotta sorgt die Maßnahme für großen Frust unter Anliegern.

Geschäftsführerin Ines Dietrich (53) ärgert sich über die Fahrradhalter vor ihrem Cateringservice.  © Ove Landgraf

Entlang eines rund 100 Meter langen Abschnitts wurden Ende November 17 Bügel in Straßenpflaster und Asphalt der Fahrbahn eingelassen. Dafür fielen an einer Kreuzung sieben Parkplätze weg.

Geschäfte seien für Kunden und Lieferverkehr nun schwerer zu erreichen, berichten Betroffene.

Am liebsten sofort rückgängig machen würde Juniorchef Martin Hartmann (36) von der örtlichen Bäckerei die Maßnahme. "Kaum ein Fahrrad steht tagsüber an den Bügeln." Das Rathaus habe die Halter ohne Vorankündigung aufgestellt.

Ein Haus weiter betreibt Ines Dietrich (53) einen Cateringservice.

"Meine Gäste schütteln alle mit dem Kopf", sagt sie. Sie verweist auf den nah gelegenen MOBI-Punkt: "Es gibt tausend andere Möglichkeiten, um die Bügel zu platzieren."

Bei einem Vor-Ort-Besuch am Dienstagmittag stand lediglich ein Drahtesel an den Bügeln.  © Ove Landgraf
Auch auf der Roquettestraße wurden Fahrrad-Stellplätze montiert.  © Ove Landgraf

Parksituation in Cotta schwierig: Selbst Anwohner müssen ausweichen

Cotta-Stadtbezirksbeirat Torsten Nitzsche (50, Freie Wähler) kritisiert die unangekündigte Maßnahme von Bürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne).  © Thomas Türpe

Auch brenzlige Situationen im Straßenverkehr habe sie beobachtet: Autos und Radfahrer müssten wegen der Bügel stellenweise sehr nah an das Gleisbett heranfahren.

Manch ein Lkw komme so nicht mehr an der entgegenkommenden Straßenbahn vorbei. Teilweise müssten Anwohner wegen der engen Platzverhältnisse auf Nebenstraßen ausweichen. Das verschärfe die Parksituation, so Dietrich.

Eine Bedarfsprüfung sei Grundlage für die Aufstellung gewesen, erklärte der Geschäftsbereich von Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) im Dezember.

Stadtbezirksbeirat Torsten Nitzsche (50, Freie Wähler) zeigte sich ebenfalls überrascht: "Ich verlange für Cotta den vollständigen Rückbau."

Auch die CDU macht jetzt Druck, möchte mit der Sitzung des Stadtbezirksbeirats am Mittwoch den Hergang der Aufstellung prüfen lassen. Kosten für die Maßnahme nannte die Verwaltung auf Anfrage zunächst nicht.

