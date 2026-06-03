Nach dramatischem Rollband-Unfall: Kaufland bleibt noch deutlich länger geschlossen
Dresden - In Dresden-Reick ist weiter Geduld gefordert: Nach einem kritischen Rollband-Unfall im Februar bleibt die Kaufland-Filiale im Otto-Dix-Center (ODC) noch länger geschlossen als zunächst angenommen.
Am 9. Februar brach auf dem Fahrsteig in dem Supermarkt plötzlich ein Metallsegment weg - eine Kundin stürzte in die Konstruktion. Seitdem ist das Kaufland sowie quasi das gesamte ODC geschlossen.
Zunächst war die Rede davon, dass man womöglich Ende Mai wieder öffnen werde. Doch diese Hoffnung wurde nun begraben. Man könne diesen Termin nicht mehr bestätigen, erklärte das Unternehmen gegenüber TAG24.
Der neue Zeitplan: "Bis zur Fertigstellung der Arbeiten wird die Kaufland-Filiale im Otto-Dix-Center in Dresden auch weiterhin - noch mehrere Wochen - geschlossen bleiben."
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Doppelt bitter für alle Anwohner, die in der Gegend auf der Suche nach Lebensmitteln und Co. sind: Die Aldi-Filiale auf der Reicker Straße, knapp 900 Meter weiter stadtauswärts, wird derzeit neu errichtet - ist deswegen ebenfalls weiterhin geschlossen.
Titelfoto: Montage: Stefan Häßler, Marvin Daunigt