Für 12.000 Euro: "Naddl & Ronny" sollen verschwinden

Dresden - Seit Jahren kämpfen Kommunalpolitiker gegen den "Naddl & Ronny"-Schriftzug an der Carolabrücke .

Noch in diesem Jahr sollen "Naddl & Ronny" verschwinden © Thomas Türpe

Immer wieder hat das Rathaus nur vertröstet. Ging es im Sommer nicht, als der Brückenpfeiler im Trockenen stand, will die Stadt jetzt ganz schnell handeln.

Für 12.000 Euro soll die Graffiti-Schmiererei verschwinden.

Als die Entscheidung bekannt wurde, tauchten beim Online-Dienst X (früher Twitter) massenhaft Fotos auf, die das Graffito an anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigen - am Zwinger, am Goldenen Reiter, auf einer Straßenbahn.