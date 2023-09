Schriftzug an der Carolabrücke: Kommen "Naddl und Ronny" wirklich unter Denkmalschutz?

Dresden - Ein Mann gegen einen Schriftzug: Seit Jahren kämpft FDP-Fraktions-Chef Holger Zastrow (54) gegen "Naddl & Ronny" an der Carolabrücke. Will ihm die Stadtverwaltung bei seinem Feldzug nicht beistehen, formiert sich nun auch noch die Gegenseite, will das Graffiti für alle Ewigkeit bewahren.