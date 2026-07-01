Nach WM-Aus werden jetzt die deutschen Fan-Artikel verramscht

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Nach Deutschlands WM-Aus bleiben nicht nur enttäuschte Fußball-Fans zurück, sondern auch allerhand Deko-Artikel in den Supermarkt-Regalen.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Aus der Traum vom nächsten Sommermärchen: Die DFB-Elf hat in der Nacht zu Dienstag gegen Paraguay im Sechzehntelfinale verloren. Nun bleiben nicht nur enttäuschte Fußball-Fans zurück, sondern auch allerhand Deko-Artikel in den Supermarkt-Regalen. Doch was passiert jetzt eigentlich mit dem schwarz-rot-goldenen Schnickschnack?

Im TEDi am Hauptbahnhof gilt nun für die Fanartikel das Motto "Alles muss raus".
Im TEDi am Hauptbahnhof gilt nun für die Fanartikel das Motto "Alles muss raus".  © privat

Schon ein erster Blick in die Geschäfte verrät: Viel gab es für diese Weltmeisterschaft eigentlich sowieso nicht zu kaufen.

Dass das nicht von irgendwo her kommt, weiß der Sächsische Handelsverbands-Chef René Glaser (50): "Eine vor Beginn der Weltmeisterschaft durchgeführte Verbandsumfrage zeigte, dass der Einzelhandel bereits vor dem Turnier nur mit moderaten Umsatzimpulsen gerechnet hatte."

Immerhin bei TEDi am Hauptbahnhof kamen eingefleischte Fußball-Enthusiasten mit Armbändern, Sonnenhüten und Handklatschern in den Deutschland-Farben auf ihre Kosten.

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Mit knalligen Stickern wird hier jetzt mit bis zu 50 Prozent Rabatten gelockt. Selbst die Deutschland-Gummibärchen gibt es aktuell günstiger. Deutschland-Schminke und Luftschlangen bleiben hingegen bei den regulären Preisen.

Ähnlich sieht es bei ALDI in der Altmarkt-Galerie aus. Wer also noch einen Schnapper machen will, findet hier selbst Ein-Euro-Artikel um die Hälfte reduziert.

Fan-Armbänder verkauft SportScheck nun deutlich günstiger.
Fan-Armbänder verkauft SportScheck nun deutlich günstiger.  © privat
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"Das frühe WM-Aus macht sich im Einzelhandel nicht flächendeckend, aber in einzelnen Warengruppen bemerkbar", erklärt Handelsverbands-Chef René Glaser (50).
"Das frühe WM-Aus macht sich im Einzelhandel nicht flächendeckend, aber in einzelnen Warengruppen bemerkbar", erklärt Handelsverbands-Chef René Glaser (50).  © Holm Helis
Selbst die Ketchup-Fan-Edition in Schwarz-Rot-Gold wurde bei ALDI mit der WM-Pleite um 34 Prozent gesenkt.
Selbst die Ketchup-Fan-Edition in Schwarz-Rot-Gold wurde bei ALDI mit der WM-Pleite um 34 Prozent gesenkt.  © privat
Auch in anderen Städten wie hier in der Chemnitzer EDEKA-Filiale in der Ermafa Passage war die WM-Euphorie mau. Immerhin ein paar Fanartikel gab es, wie Mitarbeiterin Charleen Treichel (18) weiß.
Auch in anderen Städten wie hier in der Chemnitzer EDEKA-Filiale in der Ermafa Passage war die WM-Euphorie mau. Immerhin ein paar Fanartikel gab es, wie Mitarbeiterin Charleen Treichel (18) weiß.  © Kristin Schmidt
Das teure Trikot der DFB-Loser kostet bei SportScheck nun nur noch 69,99 Euro.
Das teure Trikot der DFB-Loser kostet bei SportScheck nun nur noch 69,99 Euro.  © privat

Deutschland raus, Regale voll: Was wird jetzt aus dem ganzen Fanartikel-Krimskrams?

Bei ALDI kommen Schnäppchenjäger und Fußballfans mit Rabatten von 50 Prozent auf ihre Kosten.
Bei ALDI kommen Schnäppchenjäger und Fußballfans mit Rabatten von 50 Prozent auf ihre Kosten.  © privat

Dass nach der WM-Pleite "gerade Fanartikel wie Trikots, Schals und andere Fanprodukte an Nachfrage verlieren", wie der Handelsverbands-Chef weiß, bekommt auch die INTERSPORT-Filiale im ELBEPARK zu spüren.

Die sind hier nun um 25 Prozent billiger: "Wir mussten die Trikots leider reduzieren. In anderen Städten wurde in den Geschäften sogar mehr bestellt, deshalb haben sie die dort jetzt zum Teil um 50 Prozent rabattiert", weiß INTERSPORT-Filialleiter Tim Hustig (44).

Er sei hingegen stolz, "clever bestellt zu haben, also dreimal die Woche, sodass wir immer genug anbieten konnten, aber nicht zu viel vor Ort hatten."

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Bei SportScheck in der Altmarkt-Galerie sind die Preise sowohl bei den türkisfarbenen Auswärts- (74,99 Euro) als auch weißen Heim-Trikots (69,99 Euro) sogar um etwa 30 Prozent gepurzelt. Auch die passenden Hosen dazu kosten jetzt nur noch 29,99 Euro statt 44,95 Euro.

Titelfoto: Kristin Schmidt, privat

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