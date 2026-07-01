Nach WM-Aus werden jetzt die deutschen Fan-Artikel verramscht
Dresden - Aus der Traum vom nächsten Sommermärchen: Die DFB-Elf hat in der Nacht zu Dienstag gegen Paraguay im Sechzehntelfinale verloren. Nun bleiben nicht nur enttäuschte Fußball-Fans zurück, sondern auch allerhand Deko-Artikel in den Supermarkt-Regalen. Doch was passiert jetzt eigentlich mit dem schwarz-rot-goldenen Schnickschnack?
Schon ein erster Blick in die Geschäfte verrät: Viel gab es für diese Weltmeisterschaft eigentlich sowieso nicht zu kaufen.
Dass das nicht von irgendwo her kommt, weiß der Sächsische Handelsverbands-Chef René Glaser (50): "Eine vor Beginn der Weltmeisterschaft durchgeführte Verbandsumfrage zeigte, dass der Einzelhandel bereits vor dem Turnier nur mit moderaten Umsatzimpulsen gerechnet hatte."
Immerhin bei TEDi am Hauptbahnhof kamen eingefleischte Fußball-Enthusiasten mit Armbändern, Sonnenhüten und Handklatschern in den Deutschland-Farben auf ihre Kosten.
Mit knalligen Stickern wird hier jetzt mit bis zu 50 Prozent Rabatten gelockt. Selbst die Deutschland-Gummibärchen gibt es aktuell günstiger. Deutschland-Schminke und Luftschlangen bleiben hingegen bei den regulären Preisen.
Ähnlich sieht es bei ALDI in der Altmarkt-Galerie aus. Wer also noch einen Schnapper machen will, findet hier selbst Ein-Euro-Artikel um die Hälfte reduziert.
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Deutschland raus, Regale voll: Was wird jetzt aus dem ganzen Fanartikel-Krimskrams?
Dass nach der WM-Pleite "gerade Fanartikel wie Trikots, Schals und andere Fanprodukte an Nachfrage verlieren", wie der Handelsverbands-Chef weiß, bekommt auch die INTERSPORT-Filiale im ELBEPARK zu spüren.
Die sind hier nun um 25 Prozent billiger: "Wir mussten die Trikots leider reduzieren. In anderen Städten wurde in den Geschäften sogar mehr bestellt, deshalb haben sie die dort jetzt zum Teil um 50 Prozent rabattiert", weiß INTERSPORT-Filialleiter Tim Hustig (44).
Er sei hingegen stolz, "clever bestellt zu haben, also dreimal die Woche, sodass wir immer genug anbieten konnten, aber nicht zu viel vor Ort hatten."
Bei SportScheck in der Altmarkt-Galerie sind die Preise sowohl bei den türkisfarbenen Auswärts- (74,99 Euro) als auch weißen Heim-Trikots (69,99 Euro) sogar um etwa 30 Prozent gepurzelt. Auch die passenden Hosen dazu kosten jetzt nur noch 29,99 Euro statt 44,95 Euro.
Titelfoto: Kristin Schmidt, privat