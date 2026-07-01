Nach WM-Aus werden jetzt die deutschen Fan-Artikel verramscht

Dresden - Aus der Traum vom nächsten Sommermärchen: Die DFB-Elf hat in der Nacht zu Dienstag gegen Paraguay im Sechzehntelfinale verloren . Nun bleiben nicht nur enttäuschte Fußball-Fans zurück, sondern auch allerhand Deko-Artikel in den Supermarkt-Regalen. Doch was passiert jetzt eigentlich mit dem schwarz-rot-goldenen Schnickschnack?

Im TEDi am Hauptbahnhof gilt nun für die Fanartikel das Motto "Alles muss raus". © privat

Schon ein erster Blick in die Geschäfte verrät: Viel gab es für diese Weltmeisterschaft eigentlich sowieso nicht zu kaufen.

Dass das nicht von irgendwo her kommt, weiß der Sächsische Handelsverbands-Chef René Glaser (50): "Eine vor Beginn der Weltmeisterschaft durchgeführte Verbandsumfrage zeigte, dass der Einzelhandel bereits vor dem Turnier nur mit moderaten Umsatzimpulsen gerechnet hatte."

Immerhin bei TEDi am Hauptbahnhof kamen eingefleischte Fußball-Enthusiasten mit Armbändern, Sonnenhüten und Handklatschern in den Deutschland-Farben auf ihre Kosten.

Mit knalligen Stickern wird hier jetzt mit bis zu 50 Prozent Rabatten gelockt. Selbst die Deutschland-Gummibärchen gibt es aktuell günstiger. Deutschland-Schminke und Luftschlangen bleiben hingegen bei den regulären Preisen.

Ähnlich sieht es bei ALDI in der Altmarkt-Galerie aus. Wer also noch einen Schnapper machen will, findet hier selbst Ein-Euro-Artikel um die Hälfte reduziert.