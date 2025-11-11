Gänse-Preis hat sich verdoppelt: Vogelpest-Alarm auch bei Dresdner Gastwirten

Dresden - Vermasselt die Vogelgrippe Martinsgans-Essen und Festtags-Schmaus in Dresden ? Das nicht. Aber: Die Beschaffung des Geflügels wird für Gastronomen nicht nur schwerer, sondern auch teurer. Es sei denn, sie haben langfristig vorbestellt.

Ente ohne Ende gibt's bei den Dinnershows "Mafia Mia" und "Moments". © Petra Hornig

So wie "Carolaschlösschen"-Wirt Moyd Karrum (45). Er hat vorgesorgt: "Wir haben rechtzeitig bestellt. Deshalb können wir auch die Preise stabil halten."

Aber: "Für unser Außer-Haus-Geschäft vom 23. bis 26. Dezember haben wir die Gänse auf 200 Stück limitiert. Einem befreundeten Hotel, das um Hilfe bat, konnte ich nur 20 Gänse anbieten."

Veranstalter Mirco Meinel (53) bringt ab Ende November täglich bis zu 1100 Entenkeulen in seinen beiden Dinnershows "Mafia Mia" und "Moments" auf den Tisch.

Der Festschmaus ist gesichert: "Ich habe schon Anfang des Jahres bei unserem Geflügelhof in Frankreich bestellt - und bezahlt. Acht Tonnen Ente zum normalen Preis."