Gala der Volkssolidarität Dresden: Jan Hofer springt für kranken Llambi ein

Dresden - Am Freitag feiert die Volkssolidarität Dresden mit einer Gala im Alten Schlachthof ihren 80. Geburtstag. Eigentlich sollte "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61) den unterhaltsamen Abend moderieren.

Jan Hofer (75) moderiert am Freitag die Gala der Volkssolidarität. © imago/Horst Galuschka

Doch er musste leider krankheitsbedingt absagen. Dafür springt ein ebenbürtiger Promi ein: Jan Hofer (75).

Der langjährige Chefsprecher der ARD-"Tagesschau" wie auch Moderator der MDR-Talkshow "Riverboat" übernahm kurzfristig den Job.

"Wir sehen das als einen sehr würdigen Ersatz", so Christian Seifert (53), Vorstand der Volkssolidarität Dresden.