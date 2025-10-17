764
Gala der Volkssolidarität Dresden: Jan Hofer springt für kranken Llambi ein
Dresden - Am Freitag feiert die Volkssolidarität Dresden mit einer Gala im Alten Schlachthof ihren 80. Geburtstag. Eigentlich sollte "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61) den unterhaltsamen Abend moderieren.
Doch er musste leider krankheitsbedingt absagen. Dafür springt ein ebenbürtiger Promi ein: Jan Hofer (75).
Der langjährige Chefsprecher der ARD-"Tagesschau" wie auch Moderator der MDR-Talkshow "Riverboat" übernahm kurzfristig den Job.
"Wir sehen das als einen sehr würdigen Ersatz", so Christian Seifert (53), Vorstand der Volkssolidarität Dresden.
"Jan Hofer steht wie kaum ein anderer für Seriosität, Empathie und gesellschaftliches Engagement - Werte, die auch unsere Arbeit prägen."
