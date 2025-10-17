Dick Brave in Dresden: SemperOpernball enthüllt Mitternacht-Highlight
Dresden - "Film ab!" - Passend zum Motto des SemperOpernballs am 6. Februar 2026 schlüpft auch Entertainer und Popsänger Sasha (53, "If You Believe") in (s)eine Rolle. Als Dick Brave wird der Musiker mit seiner Band "The Backbeats" das Publikum um Mitternacht mit Rock ’n’ Roll begeistern und das Tanzparkett füllen.
Sashas Kunstfigur Dick Brave betrat 2002 die Bühne, spricht gebrochen Deutsch und bastelte sich eine eigene, äußerst humorvolle Biografie als Kanadier.
2013 legte Dick eine zwölfjährige Pause ein - seit 2025 ist er endlich wieder zu erleben, voller Energie und Spaß. Und den soll auch das Publikum haben.
"Wir werden zünden ein Feuerwerk des Rock ’n’ Roll", verspricht Dick via Zoom-Konferenz aus dem Auto heraus. "Alle sollen Spaß haben. Wir sind die Entertainer." Dazu gehört ein passendes Outfit. "Ich habe zwei Anzüge - einer hellgrün, einer rosa", welchen er trägt, wird Dick noch entscheiden.
Das Tanzbein schwingt er nicht nur beim Rock ’n’ Roll - "Ich kann auch ein bisschen Walzer."
SemperOpernball: Noch 400 Tickets zu haben!
Bestens unterhalten werden die Gäste auch im klassischen Ballprogramm, "bei dem sich die Semperoper präsentieren wird, mit Solisten, Staatskapelle, Chor und Ballett", versichert Ballvorstand Gerd Müller.
Bereichert um international gefeierte Stargäste: Die russische Cellistin Anastasia Kobekina (31) und der chilenisch-US-amerikanische Tenor Jonathan Tetelman (37) versprechen Glanz im Programm.
"Mit einem dritten Klassik-Star stehen wir noch in Verhandlung", so Uwe Cornelissen von der Produktionsfirma Riverside Entertainment.
Noch eine gute Nachricht: Weil in diesem Jahr wieder das Funktionsgebäude der Oper genutzt werden kann, gibt es am heutigen Freitag ab 14 Uhr knapp 400 zusätzliche Party-Tickets.
Titelfoto: © Marcel Brell