Dick Brave in Dresden: SemperOpernball enthüllt Mitternacht-Highlight

Dresden - "Film ab!" - Passend zum Motto des SemperOpernballs am 6. Februar 2026 schlüpft auch Entertainer und Popsänger Sasha (53, "If You Believe") in (s)eine Rolle. Als Dick Brave wird der Musiker mit seiner Band "The Backbeats" das Publikum um Mitternacht mit Rock ’n’ Roll begeistern und das Tanzparkett füllen.

Seit 2002 tritt Entertainer Sasha (53) als Dick Brave auf. © © Marcel Brell

Sashas Kunstfigur Dick Brave betrat 2002 die Bühne, spricht gebrochen Deutsch und bastelte sich eine eigene, äußerst humorvolle Biografie als Kanadier.

2013 legte Dick eine zwölfjährige Pause ein - seit 2025 ist er endlich wieder zu erleben, voller Energie und Spaß. Und den soll auch das Publikum haben.

"Wir werden zünden ein Feuerwerk des Rock ’n’ Roll", verspricht Dick via Zoom-Konferenz aus dem Auto heraus. "Alle sollen Spaß haben. Wir sind die Entertainer." Dazu gehört ein passendes Outfit. "Ich habe zwei Anzüge - einer hellgrün, einer rosa", welchen er trägt, wird Dick noch entscheiden.

Das Tanzbein schwingt er nicht nur beim Rock ’n’ Roll - "Ich kann auch ein bisschen Walzer."