 8.814

Maxima(h)ler Frust bei Fans riesiger Portionen: Beliebtes XXL-Restaurant macht zu

Dresdner mit extra großem Appetit müssen jetzt ganz stark sein: Das MaxiMahl - das einzige echte XXL-Restaurant der Stadt - muss schließen!

Von Niklas Perband

Dresden - Dresdner mit extra großem Appetit müssen jetzt ganz stark sein: Das MaxiMahl - das einzige echte XXL-Restaurant der Stadt - schließt bald! Am 21. Dezember öffnet das Lokal an der Kesselsdorferstraße zum letzten Ma(h)l seine Pforte.

Schnitzel gehören zu den Spezialitäten im MaxiMahl. (Symbolfoto)
Schnitzel gehören zu den Spezialitäten im MaxiMahl. (Symbolfoto)  © dpa | Christian Bruna

Seit Januar 2009 hielt das Restaurant in Löbtau, was der Name verspricht: Portionen, die selbst die größten Vielfraße ins Schwitzen versetzen. Doch fast 17 Jahre später macht das XXL-Lokal dicht.

"Wir schließen! Unser Lokal wird am 21.12.2025 seine Türen schließen - wir bedanken uns von Herzen für Ihre Treue", war in dieser Woche plötzlich auf der Website des Restaurants zu lesen.

Die treuen Kunden wies man darauf hin: "Nutzen Sie jetzt noch schnell Ihre Gutscheine – bevor sie verfallen!"

Dresden: Vom Maßkrug zum Nussknacker: Oktoberfest-Chefin mag's auch besinnlich
Dresden Lokal Vom Maßkrug zum Nussknacker: Oktoberfest-Chefin mag's auch besinnlich

Egal ob Schnitzel, Steak, Burger oder Spareribs - im MaxiMahl konnte alles in überdurchschnittlichen bis gigantischen Portionsgrößen bestellt werden. Wer den XXL-Burger (700 Gramm Fleisch) oder das XXXXL-Schnitzel (1,5 Kilo) samt Beilage besiegen konnte, bekam sogar einen Gutschein "als Schmerzensgeld".

Warum das oft gut besuchte Lokal nun schließt, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Eine TAG24-Anfrage zu den Hintergründen wollten die MaxiMahl-Betreiber nicht beantworten.

Titelfoto: Montage: Facebook/MaxiMahl Dresdens erstes XXL-Restaurant

Mehr zum Thema Dresden Lokal: