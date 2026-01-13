Gangplätze für Rundflug über Dresden: Veranstalter liefert kuriosen Grund für Angebot

Dresden - Sachsens Landeshauptstadt von oben erleben - das geht auch 2026 wieder mit einem exklusiven Rundflug. Eine gute halbe Stunde lang will Veranstalter "Niki Aviation & Holidays" einen Ausblick mit Weitsicht auf Dresden und Umgebung ermöglichen. Warum aber werden dafür auch Sitzplätze am Gang verkauft?

Mit einer Maschine von "Sundair" können Interessierte Ende April zum Rundflug über Dresden abheben. (Symbolfoto) © Niki Aviation & Holidays

Auf diese Frage liefert PR-Manager Lutz Schönfeld auf TAG24-Anfrage eine kuriose Begründung. So würden die günstigeren Gangplätze (Preis: 129 Euro) von Personen gebucht, die "zum ersten Mal fliegen, unter Flugangst leiden und einfach nur mal mitfliegen" wollen.

Auch gebe es Passagiere, die primär am Flugerlebnis an sich interessiert seien. Jedoch: "Erfahrungsgemäß werden zunächst die Fensterplätze ausgebucht sein, sind diese ausverkauft, folgen in der Regel die Mittelplätze und anschließend die Gangplätze."

Die Gesamtauslastung des letzten Fluges zum 90-jährigen Jubiläum des Dresdner Airports habe bei 90 Prozent gelegen, berichtet Schönfeld. "Ausschlaggebend war das durchweg sehr positive Feedback unserer Gäste, dass uns in der Fortführung des Angebots bestärkt hat."

Für den nächsten Termin am 30. April sind noch Tickets erhältlich. Jedoch ist die teuerste Variante - ein "Fensterplatz Comfort Class" in Reihe 1-3 (mit Lounge Zugang, Priority Check-In & Boarding, garantiert freiem Mittelsitz und 6 Kilo Handgepäck) - bereits ausgebucht. Dagegen steht die Kategorie "Gangplatz Comfort Class" für 219 Euro noch zur Verfügung. Mittelplätze liegen bei 169 Euro.