Frühling im Februar: So schön ist Dresden ins sonnige Wochenende gestartet

Dresden - Dresden im Frühlingsfieber! Endlich Sonnenschein, endlich blauer Himmel. In Scharen strömten die Menschen am Freitag ins Freie, zückten die Sonnenbrille, entspannten an der Elbe, schleckten Eis. Endlich das erste schöne Frühlingswochenende!

Dieses Krokusmeer beweist: In Dresden ist der Frühling erwacht! Foto: Sebastian Kahnert/dpa © Sebastian Kahnert/dpa

17 Grad und keine Wolke am Himmel - so frühlingshaft war es dieses Jahr noch nie. An den Elbwiesen fläzten sich Meli Ernstberger (26) und Simon Scheffler (29), hinter sich blühende Krokuswiesen.

"Es ist schön, wieder kurze Hosen zu tragen, wir haben schon Sonnencreme eingepackt", jubelte Simon, stieß mit kühlem Radler an - Prost!

Nahe der Marienbrücke spielten Studentinnen Frisbee, andere packten das Skateboard aus oder genossen die Sonnenstrahlen mit Buch oder Stricknadeln in der Hand.

Sportlich unterwegs waren Hartmut (72) und Barbara Niemczyk (70). "Wir machen eine Radtour, einmal von der Waldschlößchenbrücke bis Schloss Übigau und zurück. Das Wetter ist einfach herrlich", freute sich Hartmut. Ehefrau Barbara: "In der Sonne ist Dresden besonders schön."

Unübersehbar auch die vielen Eisesser auf beiden Elbseiten. Mit Waffel oder Becher in der Hand bevölkerten sie Terrassen und Bänke.