Gasthaus, Biergarten, Ferienwohnungen: Endlich grünes Licht für Dresdens Narrenhäusel

Endlich ist es so weit: Zehn Jahre nach Ratsbeschluss zum Wiederaufbau des Narrenhäusels kann der Dresdner Investor Frank Wießner nun mit dem Bau beginnen.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Endlich ist es so weit: Zehn Jahre nach Ratsbeschluss zum Wiederaufbau des Narrenhäusels kann der Dresdner Investor Frank Wießner (51) nun mit dem Bau beginnen. Im kommenden Jahr soll die Rekonstruktion nach historischem Vorbild fertig werden, eine Gaststätte und Ferienwohnungen beherbergen.

Der Dresdner Bau-Investor Frank Wießner (51) schenkt der Stadt das Narrenhäusel zurück. © Amac Garbe Freiflächenplan, Lärmschutz, Grundstückserschließung: Viel Zeit, Geduld und Geld musste Wießner für Abstimmungen und Auflagen der zuständigen Ämter opfern. Letztlich musste die Verwaltung noch mal die Verkaufsvorlage nachbessern, was jetzt über die Bühne gegangen ist. Wießner investiert für Grundstück und Erschließung rund eine Million Euro, will insgesamt bis zu vier Millionen Euro ins Narrenhäusel stecken. "Jeden zweiten Tag fragt mich ein Dresdner, wann es endlich losgeht. Jetzt ist der Startschuss gefallen. Ich kann mit den Bauvorbereitungen beginnen", sagt der gebürtige Dresdner erfreut. Dresden Lokal Sieben Millionen-Anbau: Dresdner Schule erwartet 100 neue Schüler Wann genau die Bagger anrücken, könne er aber nicht sagen, da für die Errichtung der temporären Baustraße (von der Köpckestraße aus in Richtung Elbe) noch Abstimmungen laufen. Später soll eine feste Straße über die Parkplatzschleife Wiesentorstraße parallel zur Elbe zum Narrenhäusel führen.

Blick von der Augustusbrücke am Neustädter Brückenkopf: So schön könnte das Narrenhäusel und die künftige Bebauung am Königsufer aussehen. © Visualisierungen: Gesellschaft Historischer Neumarkt/ARTE 4d Hummel

Das Narrenhäusel soll kommendes Jahr fertig werden

So sah das Gebäude vor seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg aus. © Möbius, Walther; SLUB/Deutsche Fotothek Im kommenden Jahr soll das Haus fertig werden, eine Gaststätte mit Biergarten (circa je 180 Plätze) und 14 Ferienapartments (30 bis 40 Quadratmeter) mit Küchenzeile beherbergen. Auch Feiern und Hochzeiten soll es dann wieder geben. Trotz der bürokratischen Odyssee im Vorfeld will Wießner kein schlechtes Wort über die Verwaltung verlieren. Dabei profitiert die Stadt sogar noch von dem Projekt, denn nach 60 Jahren fällt das Narrenhäusel zurück in städtische Hände. "Es macht mir Freude, so ein schönes Gebäude zu schenken. Die Bürger werden begeistert sein", so Wießner. Profit mache er dabei nicht. "Die Stadt kann sich glücklich schätzen, dass Frank Wießner nach all den langwierigen Abstimmungen und Kostensteigerungen an diesem Projekt festhält", sagt Stefan Engel (33, SPD). "Ich erwarte von der Verwaltung, dass es auch bei den anderen Planungen auf der Südseite des Neustädter Marktes weiter vorangeht." Dresden Lokal Lust auf Ehrenamt in Dresden? Diese Agentur findet das Passende Perspektivisch soll am Königsufer ein Quartier mit kleinteiliger Bebauung mit Wohn- und Geschäftshäusern (angelehnt an historische Bürgerhäuser) entstehen.

Benannt nach seinem bekanntesten Bewohner

So sieht das Areal aktuell aus. © Ove Landgraf Das Narrenhäusel ist nach seinem bekannten Bewohner benannt, der es 1755 hatte errichten lassen: Darin wohnte Joseph Fröhlich (1694–1757), der Hofnarr von Sachsenkönig August dem Starken. Einer Legende nach wollte Fröhlich mit dem Bau seinem Nachbarn die Sicht auf die Elbe verbauen, da der ihn zuvor aus seiner vorigen Bleibe verdrängt hatte. Nach Umbauten wurde es ab 1937 als Gaststätte genutzt. Bei den Bombenangriffen auf Dresden im Zweiten Weltkrieg brannte es aus, wurde 1950 abgerissen. Zuletzt befand sich ein Biergarten neben dem Areal ("Augustusgarten"), eine Bronze-Kleinplastik erinnert an das historische Wohnhaus.

Endlich Bewegung

Ein Kommentar von Lennart Zielke