Gebührenschock auf Striezelmarkt: Jetzt wird das Programm gekürzt

Dresden - Der Striezelmarkt ohne weihnachtliche Musik? Unvorstellbar! Doch bereits in der vergangenen Adventszeit verstummten die festlichen Klänge für mehrere Stunden. Mit einem " Tag der Stille " hatten Striezelmarkt und Co. gegen eine drohende Gebühren-Explosion der Musik-Verwertungsgesellschaft GEMA protestiert. Gebracht hat das wenig: Damit sich die Gebühren nicht verzehnfachen, stutzt das Rathaus jetzt Musik- und Bühnenprogramm zusammen.

Im vergangenen Jahr gab es nur einen "Tag der Stille". Nun muss der Striezelmarkt tatsächlich Musik- und Bühnenprogramm zusammenstutzen. © imago/Sylvio Dittrich

Na, das ist ja 'ne schöne Bescherung! Das Rathaus sieht sich gezwungen, gravierende Einschnitte vorzunehmen, um eine Kostenexplosion zu vermeiden.

"So wird es an bestimmten Tagen nur ein eingeschränktes Musikprogramm geben, insbesondere werden die Live-Auftritte unter der Woche reduziert und es wird verstärkt auf lizenzfreie Werke gesetzt", teilte die Verwaltung mit. Nur so könne man die Gebührenlast überschaubar halten.



Hintergrund ist ein seit Jahren tobender Streit zwischen GEMA und Weihnachtsmarkt-Betreibern. So hatte die Musik-Verwertungsgesellschaft ihren Gebührentarif viele Jahre teils kulant angewendet, laut Rathaus lediglich die beschallte Fläche als Abrechnungsbasis herangezogen.