Geburtstagsparty für Dynamo: Schlösserland erstattet Anzeige

14.04.2023

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch richteten Fans von Dynamo Dresden Sachschäden an der Brühlschen Terrasse an. Der Eigentümer hat nun Anzeige erstattet.

Von Lennart Zielke

Dresden - Die Überbleibsel der unangemeldeten Geburtstagsparty für Dynamo Dresden bleiben weiterhin sichtbar. Auf der Brühlschen Terrasse ließen viele Fans nicht nur ihren Müll, sondern auch hässliche Schmierereien zurück. Auf der Brühlschen Terrasse wurden Schmierereien hinterlassen. © Norbert Neumann Die Verunreinigungen auf dem Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert stammen vermutlich von gezündetem Feuerwerk. Der Eigentümer, das Schlösserland Sachsen, möchte die Taten aus der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aber nicht einfach so hinnehmen, berichten die DNN. Das Unternehmen brachte die Schäden nun zur Anzeige. Außerdem fordert sie nun wohl den Fußballclub auf, sich an den Reinigungsarbeiten finanziell zu beteiligen. Dresden Lokal Dresdens schönster Trödelmarkt wieder am Start: Mit neuem Konzept und Betreiber! Wie hoch der entstandene Schaden ist, wollte das Unternehmen zunächst nicht preisgeben. Eine Sprecherin von Schlösserland Sachsen zu TAG24: "Wir können uns zum Sachverhalt frühestens Anfang kommender Woche äußern." Auch die SGD ließ die Bekanntmachung des Staatsbetriebs bisher unkommentiert. Polizei ermittelt bereits seit Mittwoch In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ließen es nach Schätzungen der Polizei bis zu 3000 Fans am Elbufer ordentlich knallen. © Max Patzig Bereits kurz nach Ende der unangemeldeten Geburtstagsparty leitete die Dresdner Polizei erste Ermittlungsverfahren ein. Gegenstand der Untersuchungen sind neben Sachbeschädigungen auch Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz.

Titelfoto: Norbert Neumann