Dresden sieht Rot: Dynamo-Fans feiern feurigen 70. Geburtstag

Dresden - Das war gigantisch! Mit einer riesigen Pyroshow haben die Dynamo -Fans um Punkt 0 Uhr in den 70. Geburtstag der SGD hineingefeiert. Hunderte Lichter und Feuerwerkskörper jeglicher Bauart ließen die historische Dresdner Altstadt rund um die Elbe leuchten.

Ein Schauspiel, dem auch der ein oder andere Straßenbahnfahrer erlag. Manch eine Bahn schlich förmlich über die Carolabrücke, ein Fahrer sprach sogar über seinen Außenlautsprecher zu den Fans: "Forza Dynamo", rief er durch die Außenlautsprecher. Die Anhänger des (noch?!) Drittligisten zog es nach Ende der Pyroshow wieder recht schnell zurück in die Dunkelheit.

Dieser Aufforderung folgten zahlreiche Fans, die sich entlang der Brühlschen Terrasse, der Augustusbrücke, der Carolabrücke und auf der Freitreppe vor dem Finanzministerium (Filmnächte-Gelände) verteilten - und schon teils vor 0 Uhr nicht mehr an sich halten konnten. Mit Dynamo-Rufen, Knallern und den Restbeständen von Silvester stimmten sie sich auf Mitternacht ein.

Diese wurde dann im Laufe des Dienstags beantwortet, als in der Stadt immer mehr Plakate auftauchten: Unter der Zeile "Wir feiern rein!" wurde da zum Erscheinen um 23.30 Uhr am Terrassenufer aufgerufen.

Mit der Mega-Pyroshow ist es am heutigen Mittwoch aber natürlich noch lange nicht getan. Dynamo bietet für seine Fans ein buntes Programm an, das unter anderem "Dynamische Stadtrundfahrten" oder eine Kaffeetafel im Trainingszentrum umfasst. Um 19.53 Uhr wird in der Schauburg auch noch getalkt.

Unter anderem zu Gast: Michael Hefele, Hansi Kreische und Helmut Schulte.