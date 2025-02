Gegen das Vergessen: Ein Kommentar über Dresdens schlimme Bomben-Nacht

TAG24-Redakteur Erik Töpfer. © Steffen Füssel

Ihre Stimmen werden oft überhört, krude Vereinnahmungen von links und rechts schreien sie seit Jahren nieder. Diese Vergessenskultur muss aufhören. Wir alle müssen ihr entgegentreten.

Viele von uns erinnern sich an die Geschichten der Eltern, Groß- und Urgroßeltern, wie einst der Himmel über Dresden brannte.

Laut der Konrad-Adenauer-Stiftung starben nirgendwo sonst so viele Menschen in einer Nacht des Zweiten Weltkrieges, wie in dieser Dresdner Nacht vor 80 Jahren.

Inne zu halten, der Tausenden zu gedenken, auf dass so etwas nie wieder passieren kann: Darum geht es in den nächsten Tagen. In der Innenstadt nimmt man sich dabei an die Hand.