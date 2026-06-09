Geht doch! Schwanen-Nachwuchs an der Kiesgrube Leuben

Dresden - Was die Verwaltung an den Kiesseen in Leuben für den Schutz der Schwäne nicht tun wollte, übernahmen Tierschützer und stellten eine Absperrung um das Nest auf . Und siehe da - erstmals seit Jahren gibt es jetzt wieder Nachwuchs.

So süß: Seit Jahren gibt es endlich wieder Schwanen-Nachwuchs an der Kiesgrube Leuben. © privat

Schon lange stören Tierquäler die Schwäne an der Kiesgrube Leuben. Direkt neben den brütenden Tieren fanden sich immer wieder Müll- und Grillreste, auch Eier wurden immer wieder außerhalb der Nester vorgefunden.

Kein Wunder, dass der letzte Nachwuchs 2021 schlüpfte.

Trotz der Vorfälle hielt es die Verwaltung nicht für nötig, das Nest mit einem Absperrzaun zu schützen, wie es etwa andere Kommunen wie Bischofswerda erfolgreich vormachten.

Darum übernahmen vor wenigen Wochen Tierschützerin Carmen Breninek (44, "Tierrettung Dresden") und Wasserskianlagen-Betreiber Martin Riedel (53) den Job, schirmten das Nest mit Bauzäunen ab, was bei einigen Anglern nicht gut ankam.