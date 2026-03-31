Tierquälerei in Leuben: Party-Griller stören Höckerschwäne bei der Brut

Dresden – Tierquälerei an den Kiesseen in Leuben . Dort stören Unbekannte ein Schwanenpaar absichtlich bei der Brut.

Direkt neben dem Schwanen-Nest bauten Unbekannte ein Lager mit Schlafsack auf. © privat

Was eine Tierschützerin am Sonnabend fotografierte, macht sprachlos. Direkt neben dem Nest, in dem zwei Höckerschwäne ihren Nachwuchs zur Welt bringen wollen, liegen Müll, Grillreste und sogar ein Schlafsack.

"Am Freitag waren die Sachen noch nicht hier", sagt die Dresdnerin, die regelmäßig nach Dresdens Schwänen schaut. Sie alarmierte Behörden und die Wildvogelauffangstation.

"Wir sind schockiert", heißt es von den Vogelschützern. #

"Damit sich Vögel, insbesondere Höckerschwäne, bei der Jungtieraufzucht wohlfühlen, benötigen sie sehr viel Ruhe und so wenige Störungen wie möglich. Selbst kleinste Irritationen können dafür sorgen, dass eine Brut abgebrochen und Eier oder Küken verlassen werden."