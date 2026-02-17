Gerüstbauer in Dresden wagen kuriosen Rekordversuch

Dresden - Kurioser Rekordversuch! In Dresden haben angehende Gerüstbauermeister die womöglich größte Hollywood-Schaukel Deutschlands errichtet.

Machen es sich bequem: Angehende Gerüstbauermeister testen am Dresdner Bildungszentrum des Handwerks ihre zwölf Meter lange Hollywood-Schaukel. © HKW Dresden

Wie die Handwerkskammer (HWK) mitteilte, ist die besondere Sitzgelegenheit stolze zwölf Meter lang. Die Bauzeit auf dem Gelände des Bildungszentrums habe zwei Tage gedauert. "Vorausgegangen waren umfangreiche Planungen für die richtige Statik und Konstruktion", heißt es.

Man habe die Redaktion von "Guinness World Records" über das Projekt informiert. Deren Prüfung sei allerdings bislang noch nicht abgeschlossen.

Laut HWK war die Schaukel im Rahmen des jährlich stattfindenden Meisterkurses entstanden. "In diesem lernen die Teilnehmer, sichere und komplexe Gerüstkonstruktionen zu planen und zu errichten", so das Ziel.

Mit der Aktion soll dabei auch für die Karriere im Handwerk geworben werden.