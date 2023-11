Julia (18) ist Dresdens neue "Goldene Reiterin"!

Die Pagoden des "Augustusmarktes" werden bereits aufgebaut. © Norbert Neumann

In den Vorjahren hatte Fiona Marks aus Radeberg dieses Amt inne.

"Doch ab jetzt wird es in jedem Jahr eine neue Reiterin geben", so Weihnachtsmarkt-Veranstalter Holger Zastrow (54).

Reiterin Julia lernt in der Dresdner Waldorfschule, wohnt in Langebrück, reitet in der Reitschule Hofewiese von Claudia Bosert und will eine tiermedizinische Lehre absolvieren.

Ihre erste Amtshandlung als "Goldene Reiterin": Sie trabt zur Eröffnung des Augustusmarktes mit dem Spielmannszug Radeberg und historischen Figuren vom Gomondai-Platz bis zum Goldenen Reiter.