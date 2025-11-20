Goldene Reiterin trainiert für ihren großen Tag
Dresden - Wenn der Augustusmarkt eröffnet, wartet ganz Dresden auf einen besonderen Moment: den feierlichen Einzug der Goldenen Reiterin. In diesem Jahr sitzt auf dem strahlenden Pferd die 17-jährige Emma Börner. Damit ist sie die jüngste Goldene Reiterin, die der Markt je hatte.
Emma lebt in Klotzsche, geht am Romain-Rolland-Gymnasium zur Schule und verbringt einen Großteil ihrer Freizeit im Reitverein Hellerau. Seit vier Jahren ist sie dort im Sattel zu Hause und übernimmt am Wochenende sogar den Reitunterricht für den Nachwuchs.
"Ich freue mich am meisten auf die Eröffnung. Ich glaube, das wird spannend mit so vielen Menschen", erzählt die 17-Jährige. Ihr vierbeiniger Partner ist ein Routinier: Apollo, 18 Jahre alt, seit Jahren die verlässliche Konstante der Parade.
Die Reiterinnen wechseln, er bleibt. "Der Apollo ist super lieb und hat vor nichts Schiss", sagt Emma.
Emma zieht gemeinsam mit dem Spielmannszug Radeberg über den Markt
Die offizielle Eröffnung steigt am 26. November um 17 Uhr: Die Goldene Reiterin Emma zieht gemeinsam mit dem Spielmannszug Radeberg über den Markt. 115 Händler, Gastronomen und Schausteller sorgen auf 500 Metern für ein abwechslungsreiches Angebot.
"In diesem Jahr sind wir so groß wie noch nie", freut sich Veranstalter Holger Zastrow (56). Bis 4. Januar bleibt der Augustusmarkt auf der Hauptstraße geöffnet.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Sylvio Dittrich, Petra Hornig