Goldene Reiterin trainiert für ihren großen Tag

Dresden - Wenn der Augustusmarkt eröffnet, wartet ganz Dresden auf einen besonderen Moment: den feierlichen Einzug der Goldenen Reiterin. In diesem Jahr sitzt auf dem strahlenden Pferd die 17-jährige Emma Börner. Damit ist sie die jüngste Goldene Reiterin, die der Markt je hatte.

In ihrer Freizeit verbringt die 17-Jährige viel Zeit auf dem Reiterhof. Foto: Petra Hornig © Petra Hornig

Emma lebt in Klotzsche, geht am Romain-Rolland-Gymnasium zur Schule und verbringt einen Großteil ihrer Freizeit im Reitverein Hellerau. Seit vier Jahren ist sie dort im Sattel zu Hause und übernimmt am Wochenende sogar den Reitunterricht für den Nachwuchs.



"Ich freue mich am meisten auf die Eröffnung. Ich glaube, das wird spannend mit so vielen Menschen", erzählt die 17-Jährige. Ihr vierbeiniger Partner ist ein Routinier: Apollo, 18 Jahre alt, seit Jahren die verlässliche Konstante der Parade.

Die Reiterinnen wechseln, er bleibt. "Der Apollo ist super lieb und hat vor nichts Schiss", sagt Emma.