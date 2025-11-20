Sachsens beste Klinik gekürt

Dresden - Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus ist im neuen Focus-Ranking die beste Klinik Sachsens – und landet deutschlandweit auf Platz vier.

Damit klettert das Klinikum drei Plätze nach oben. In 37 Fachkategorien ist es als "TOP-Klinik" gelistet.

"Der jetzt erreichte vierte Platz ist für uns Ansporn, auch in Zukunft erstklassige Behandlungen und eine kontinuierliche gute Arbeit zum Wohle unserer Patienten zu bieten", sagt Medizinvorstand Uwe Platzbecker (55).

Jährlich werden in Dresden über 55.000 stationäre und 167.000 ambulante Patientinnen und Patienten versorgt.