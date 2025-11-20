Mehr als nur Knöllchenschreiber: Dresdner Ordnungshüter immer öfter in gefährlichen Situationen

Dresden - Eigentlich sind sie unterwegs, um Falschparker zu erfassen, Bordsteinabsenkungen freizuhalten und für Ordnung im ruhenden Verkehr zu sorgen. Doch immer häufiger geraten Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Situationen, die weit über ihre eigentlichen Aufgaben hinausgehen.

An der Haltestelle "Alttrachau" griff am 12. November ein 31-jähriger Mann mehrere Menschen an. © Bildmontage/privat (2)

Denn was als routinemäßige Kontrolle am vergangenen Mittwoch auf der Leipziger Straße begann, endete für zwei Mitarbeiter der Dresdner Parkraumüberwachung in einem gefährlichen Einsatz.

Wie das Ordnungsamt Dresden auf Anfrage von TAG24 mitteilte, informierte ein Zeuge die beiden Gemeindlichen Vollzugsbediensteten darüber, dass ein Mann eine Frau und ein Kind attackiere. Die Mitarbeiter eilten daraufhin umgehend zur genannten Stelle - und gerieten dabei selbst in eine bedrohliche Situation.

Denn der psychisch gestörte 31-Jährige attackierte mehrere Menschen, darunter Frauen und Kinder.

Wie in den sozialen Medien veröffentlichte Aufnahmen zeigen, gelang es den Außendienstkräften gemeinsam mit mutigen Anwesenden schließlich, den Angreifer zu überwältigen. Kurz darauf traf die Besondere Einsatzgruppe der Polizeibehörde zudem ein und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Parkraumüberwacher selbst waren diesmal zwar nicht das direkte Ziel der Aggression, dennoch zeigt der Vorfall, wie schnell Beschäftigte des Gemeindlichen Vollzugsdienstes in Situationen geraten können, in denen es um weit mehr geht als um Parkverstöße.