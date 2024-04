Größere Rösterei für Dresdner Kaffee- und Kakao-Macher

SIB-Banker Christian Müller (47) und Karsten Lehmann (55, r.) genießen den Duft von frisch gerösteten Bohnen. © Petra Hornig

Im Jubiläumsjahr baut er seine Rösterei auf der Meschwitzstraße im Dresdner Industriegebiet um und will seine aromatisch duftende Jahresproduktion von 80 auf künftig bis zu 140 Tonnen aufstocken.

Möglich wird der Aus- und Umbau durch einen Grundstückserwerb im vorigen Jahr - und durch die Beteiligung der SIB (Innovations- und Beteiligungsgesellschaft GmbH).

Mit 250.000 Euro erweiterte die Sparkassen-Tochter sowohl Eigenkapital und Liquidität als auch Handlungsspielraum.

"Wir können nicht nur unsere Produktionsräume zusammenlegen und sanieren. Wir sind jetzt auch in der Lage, große Chargen Kaffee einzukaufen und damit unsere Röstmenge zu erhöhen", erklärt Lehmann, der Kaffee von 25 Plantagen in 18 Ländern in Latein- und Südamerika, Afrika und Asien bezieht.