 59.795

Gigantisches Ami-Restaurant vor den Toren Dresdens: Wann wird endlich eröffnet?

In Bannewitz sollte bereits Anfang 2025 das XXL-US-Restaurant "Timberjacks" seine Pforten öffnen. Nun soll es nach Ostern endlich fertiggestellt sein.

Von Niklas Perband

Bannewitz - Seit Jahren wird direkt an der B170 vor den Toren Dresdens gebaut: In Bannewitz sollte ursprünglich bereits Anfang 2025 das XXL-US-Restaurant "Timberjacks" seine Pforten öffnen. Doch die Nachwirkungen von Corona und Probleme mit dem Franchisenehmer machten den Planern einen Strich durch die Rechnung. Nun befindet sich das Projekt endlich kurz vor der Fertigstellung - einer Eröffnung steht fast nichts mehr im Wege.

Das Timberjacks in Bannewitz sollte ursprünglich Anfang 2025 eröffnet werden.
Das Timberjacks in Bannewitz sollte ursprünglich Anfang 2025 eröffnet werden.  © Stefan Häßler

"Kulinarisch neue Maßstäbe", Echtholzkamine, eine rustikale Einrichtung samt riesiger Bar, einen mechanischen Bullen, Live-Musik sowie Unplugged-Konzerte - das alles verspricht das Konzept von Timberjacks. Von Bannewitz direkt in die Rocky Mountains, eigentlich sollte das schon seit gut einem Jahr möglich sein.

"Durch die COVID-Pandemie sowie deren Nachwirkungen kam es zu einer allgemeinen Verzögerung des Projekts", erklärt Thomas Kemner, Teil der Timberjacks-Geschäftsleitung, gegenüber TAG24. Auch die Rahmenbedingungen im Bankensektor hätten sich geändert.

Der eigentlich vorgesehene Franchisenehmer konnte die neuen Anforderungen nicht mehr erfüllen, das Unternehmen musste mit eigenen Mitteln einspringen, damit das Projekt in Bannewitz überhaupt noch umgesetzt werden konnte.

Dresden: Dresden im Ausnahmezustand: Zwischen Nazi-Aufmarsch und Gegenprotest
Dresden Lokal Dresden im Ausnahmezustand: Zwischen Nazi-Aufmarsch und Gegenprotest

So blieb das von der B170 (Innsbrucker Straße) gut erkennbare gigantische kalifornische Lokal länger ohne Betrieb als geplant. Doch hinter verschlossenen Türen (und auch davor) tut sich was!

"Nach aktuellem Stand rechnen wir mit einer Fertigstellung nach Ostern. Der Innenausbau ist in vollem Gange und die Rekrutierung des Managements hat bereits begonnen", sagt Kemner.

Das Restaurant in Köln verfügt auch über eine riesige TV-Wand.
Das Restaurant in Köln verfügt auch über eine riesige TV-Wand.  © Timberjacks

Timberjacks in Bannewitz verspricht großzügige Portionen und geselliges Beisammensein

Nach Ostern soll das Restaurant fertig sein.
Nach Ostern soll das Restaurant fertig sein.  © Stefan Häßler

Der Rest der Belegschaft soll diesen und nächsten Monat eingestellt und in einem "kompakten Schulungsprogramm" ausgebildet werden. Im Timberjacks wird nicht mit Convenience-Produkten gearbeitet, die Ausbildung sei deshalb umfangreicher als in anderen Franchise-Restaurants.

Geht es also im April direkt los? Kemner tritt auf die Bremse: "Eine Eröffnung erfolgt erst, wenn wir ein ausreichend geschultes Team zusammengestellt haben."

Doch das Warten soll sich lohnen - auf der Speisekarte werden US-Speisen wie BBQ-Spezialitäten, Steaks, Burger und Chickenwings, aber auch Salate, Cheese Fries, Mac & Cheese, Seafood, Churrascos und hausgemachtes Eis stehen.

Dresden: Fünfstelliger Sachschaden: Vandalen sprengen Automat in Dresden und sorgen für Zugausfälle
Dresden Lokal Fünfstelliger Sachschaden: Vandalen sprengen Automat in Dresden und sorgen für Zugausfälle

"Timberjacks richtet sich an Gäste, die kräftige Aromen, großzügige Portionen, geselliges Beisammensein und ein unkompliziertes, authentisches Restaurantkonzept schätzen", betont das Unternehmen.

Timberjacks will die Rocky Mountains nach Deutschland bringen.
Timberjacks will die Rocky Mountains nach Deutschland bringen.  © Timberjacks
Es wartet jede Menge US-Food auf die Kunden.
Es wartet jede Menge US-Food auf die Kunden.  © Timberjacks

Das erste Timberjacks eröffnete Ende 2016 in Göttingen. Mittlerweile gibt es neun Standorte in Deutschland. Neben Bannewitz befinden sich außerdem vier weitere in der Bauphase sowie drei noch im Genehmigungsprozess.

Auf dem Brocken übernimmt das Unternehmen obendrein die Gastronomie und das Hotel. Dort soll die Neueröffnung 2027 erfolgen.

Titelfoto: Montage: Stefan Häßler, Timberjacks

Mehr zum Thema Dresden Lokal: