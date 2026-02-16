Gigantisches Ami-Restaurant vor den Toren Dresdens: Wann wird endlich eröffnet?
Bannewitz - Seit Jahren wird direkt an der B170 vor den Toren Dresdens gebaut: In Bannewitz sollte ursprünglich bereits Anfang 2025 das XXL-US-Restaurant "Timberjacks" seine Pforten öffnen. Doch die Nachwirkungen von Corona und Probleme mit dem Franchisenehmer machten den Planern einen Strich durch die Rechnung. Nun befindet sich das Projekt endlich kurz vor der Fertigstellung - einer Eröffnung steht fast nichts mehr im Wege.
"Kulinarisch neue Maßstäbe", Echtholzkamine, eine rustikale Einrichtung samt riesiger Bar, einen mechanischen Bullen, Live-Musik sowie Unplugged-Konzerte - das alles verspricht das Konzept von Timberjacks. Von Bannewitz direkt in die Rocky Mountains, eigentlich sollte das schon seit gut einem Jahr möglich sein.
"Durch die COVID-Pandemie sowie deren Nachwirkungen kam es zu einer allgemeinen Verzögerung des Projekts", erklärt Thomas Kemner, Teil der Timberjacks-Geschäftsleitung, gegenüber TAG24. Auch die Rahmenbedingungen im Bankensektor hätten sich geändert.
Der eigentlich vorgesehene Franchisenehmer konnte die neuen Anforderungen nicht mehr erfüllen, das Unternehmen musste mit eigenen Mitteln einspringen, damit das Projekt in Bannewitz überhaupt noch umgesetzt werden konnte.
So blieb das von der B170 (Innsbrucker Straße) gut erkennbare gigantische kalifornische Lokal länger ohne Betrieb als geplant. Doch hinter verschlossenen Türen (und auch davor) tut sich was!
"Nach aktuellem Stand rechnen wir mit einer Fertigstellung nach Ostern. Der Innenausbau ist in vollem Gange und die Rekrutierung des Managements hat bereits begonnen", sagt Kemner.
Timberjacks in Bannewitz verspricht großzügige Portionen und geselliges Beisammensein
Der Rest der Belegschaft soll diesen und nächsten Monat eingestellt und in einem "kompakten Schulungsprogramm" ausgebildet werden. Im Timberjacks wird nicht mit Convenience-Produkten gearbeitet, die Ausbildung sei deshalb umfangreicher als in anderen Franchise-Restaurants.
Geht es also im April direkt los? Kemner tritt auf die Bremse: "Eine Eröffnung erfolgt erst, wenn wir ein ausreichend geschultes Team zusammengestellt haben."
Doch das Warten soll sich lohnen - auf der Speisekarte werden US-Speisen wie BBQ-Spezialitäten, Steaks, Burger und Chickenwings, aber auch Salate, Cheese Fries, Mac & Cheese, Seafood, Churrascos und hausgemachtes Eis stehen.
"Timberjacks richtet sich an Gäste, die kräftige Aromen, großzügige Portionen, geselliges Beisammensein und ein unkompliziertes, authentisches Restaurantkonzept schätzen", betont das Unternehmen.
Das erste Timberjacks eröffnete Ende 2016 in Göttingen. Mittlerweile gibt es neun Standorte in Deutschland. Neben Bannewitz befinden sich außerdem vier weitere in der Bauphase sowie drei noch im Genehmigungsprozess.
Auf dem Brocken übernimmt das Unternehmen obendrein die Gastronomie und das Hotel. Dort soll die Neueröffnung 2027 erfolgen.
