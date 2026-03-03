Großer Andrang auf Dresdens neueste Schule

Wo einst in Dresden Container für Flüchtlinge standen, wird jetzt unterrichtet.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Wo einst Container für Flüchtlinge standen, wird jetzt unterrichtet.

Dieses moderne Schulgebäude wurde am Montag eingeweiht.
Dieses moderne Schulgebäude wurde am Montag eingeweiht.  © Norbert Neumann

Die Freie Evangelische Schule (FES) in Seidnitz hat ihren Erweiterungsbau fürs Gymnasium (Kosten: 30 Millionen Euro) eingeweiht. Der Andrang auf die christliche Privatschule ist dabei offenbar groß.

"Aktuell ist Platz für 800 Schüler, mit dem Neubau vergrößern wir uns auf 1200 Plätze", berichtet Schulleiter Thomas Kunz (58).

"Die Freien Schulen können sich über Zulauf nicht beklagen. Das sollte dem Staat vielleicht zu denken geben, aber wir sehen's erst mal positiv."

Der Neubau an der Altenberger Straße misst rund 8500 Quadratmeter, dazu kommen 6200 Quadratmeter Freifläche. Das Gelände ist städtisch, die Schule nutzt es 50 Jahre als Erbpacht.

Zur Einweihung war auch Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) anwesend.

Motto der Schule: "Gemeinsam Glauben. Lernen. Leben."
Motto der Schule: "Gemeinsam Glauben. Lernen. Leben."  © Norbert Neumann
Rektor Thomas Kunz (58) berichtet von starkem Schüler-Zulauf.
Rektor Thomas Kunz (58) berichtet von starkem Schüler-Zulauf.  © Norbert Neumann

Er beteuerte: "Die privaten Schulen sind überhaupt keine Konkurrenz für die städtischen, sondern eine Bereicherung. Dass hier eine Schule entstanden ist, ist das Beste, was hätte passieren können."

