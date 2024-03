22.03.2024 07:25 5.588 Im Großen Garten geht's rund: Wenn die Gondeln Gäste tragen

Dresden: Der Gondelbetrieb am Carolasee startet am Sonnabend, die Pioniereisenbahn am Sonntag.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Im Großen Garten könnt Ihr im Frühjahr wieder auf Entdeckertour gehen - zu Land und zu Wasser: Der Gondelbetrieb am Carolasee startet am Sonnabend, die "Pioniereisenbahn" am Sonntag. Ab Sonntag dampft wieder die "Pioniereisenbahn" durch den Großen Garten. © Petra Hornig Mit 14 Ruderbooten (bis zu fünf Personen) empfängt Betreiber René Girrbach (48) ab 11 Uhr seine Gäste. Kosten wie im vergangenen Jahr: ab neun Euro pro Stunde. An Stelle des alten Bootshauses (Abriss vorigen Sommer) steht jetzt ein hölzerner Interimsbau mit Gastro-Angebot. Geöffnet ist ab Karfreitag. Dann gibt es Kaffee, Kuchen, Eis, Bratwurst und Co.

Auch die Parkeisenbahn startet nach der Winterpause in die neue Saison. Mit Eröffnungsfeier und Gästen wie Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (46, Linke) wird die 5,6 Kilometer lange Strecke ab 11.20 Uhr (nahe Palais an der Teichseite) freigegeben. Die Bahn verkehrt bis Ende Oktober von Mittwoch bis Sonntag. Macht die Flotte flott: Betreiber René Girrbach (48) lädt ab Sonnabend am Carolasee wieder zum Gondeln ein. © Steffen Füssel Wochentags mit zwei Elektro-Loks, am Wochenende wenn möglich auch mit Dampf-Lok. Der Zustieg ist an jedem der fünf Bahnhöfe möglich. Die Züge fahren alle 15 bis 30 Minuten.

Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig, Steffen Füssel