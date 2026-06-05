Riesenplakat im Alaunpark aufgetaucht: Was es damit auf sich hat

Dresden - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Dresdner Alaunpark ein großes Banner zwischen mehreren Bäumen angebracht.

"AfD-Parteitag blockieren!" ist groß auf einem Banner im Alaunpark zu lesen. © xcitepress/Tyran Sobadky

Auf dem Banner steht die Aufschrift "AfD-Parteitag blockieren! - 04.07. Erfurt Ticket sichern!" sowie das Logo der Gruppe "Dresden Widersetzen".

Auf Anfrage von TAG24 teilte die Polizei mit, dass ihr der Vorfall bislang nicht bekannt gewesen sei. Entsprechend seien bislang auch keine Maßnahmen eingeleitet worden.

Hintergrund der Aktion ist offenbar der Bundesparteitag der AfD, der am 4. und 5. Juli in Erfurt stattfinden soll. Dort will die Partei unter anderem einen neuen Bundesvorstand wählen.